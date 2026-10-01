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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 22:27

DMM'den Suriye ve Hizbullah iddiası hakkında yalanlama: Tarih, mekan ve içerik tamamen spekülatif

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), uluslararası medyada ve sosyal medyada yer alan "Suriye hükümet yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği" yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, haberlerin tamamen kurgusal ve spekülatif olduğunu bildirdi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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DMM'den Suriye ve Hizbullah iddiası hakkında yalanlama: Tarih, mekan ve içerik tamamen spekülatif
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 22:27

(DMM) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bazı uluslararası haber organları ve sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ev sahipliği iddiasını sert bir dille reddetti.

"TARİH, MEKAN VE İÇERİK TAMAMEN SPEKÜLATİF"

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı uluslararası medya organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Suriye hükümeti yetkilileri ile yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde 'de bir araya geldiği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddialar hiçbir gerçekliği yansıtmamakta olup tamamen kurgusal ve spekülatif niteliktedir.

Kamuoyunun sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2105691095719952643

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ETİKETLER
#Türkiye
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#Hizbullah
#MİT
#Suriye Hükümeti
#Gündem
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