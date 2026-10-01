DMM'den Suriye ve Hizbullah iddiası hakkında yalanlama: Tarih, mekan ve içerik tamamen spekülatif

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bazı uluslararası haber organları ve sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan MİT ev sahipliği iddiasını sert bir dille reddetti.

"TARİH, MEKAN VE İÇERİK TAMAMEN SPEKÜLATİF"

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı uluslararası medya organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddialar hiçbir gerçekliği yansıtmamakta olup tamamen kurgusal ve spekülatif niteliktedir.

Kamuoyunun sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2105691095719952643