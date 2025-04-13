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 | Selahattin Demirel

Zirai dona karşı çiftçilerden ilginç yöntem: "İşe yarayacak mı bilemiyoruz"

Türkiye'nin etkisi altına girdiği soğuk hava dalgası nedeniyle pek çok bölgeyi vuran zirai don çiftçileri kara kara düşündürürken önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'de çiftçiler, ürünlerini zirai dona karşı ağaçların üzerinde oluşturulan buz tabakasıyla korumaya çalışıyor. Bir çiftçi, daha önce sonuç aldıkları yöntemle ilgili "Eksi 15'lere kadar inen hava sıcaklığında işe yarayacak mı bilemiyoruz." dedi.

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Zirai dona karşı çiftçilerden ilginç yöntem:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 09:41

Soğuk havanın etkisiyle özellikle gece sıcaklıklarının aşırı düşüşü tarlada tohum halinde bulunan ürünleri olumsuz etkiledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin ölçüldüğünü işaret ederek en büyük zirai don olayı yaşandığını açıkladı.

Çiftçiler, zirai don nedeniyle zarar gören ürünleriyle ilgili sigorta acentelerin eve ALO TARSİM hattına başvururken zirai dona karşı da tedbiri elden bırakmıyor.

YÖNTEMİN ADI SPRİNG SU UYGULAMASI

Elma üretimin yoğun bir şekilde yapıldığı Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçesindeki üreticiler, pazar gününe kadar etkili olması beklenen zirai dona karşı önlem alabilmek için çeşitli yöntemler deniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, pazar gününe kadar devam edecek zirai dona karşı bölgede, "Spring Su Uygulaması" adı verilen yöntemle meyve gözleri korunmaya çalışılıyor.

Zirai dona karşı çiftçilerden ilginç yöntem: "İşe yarayacak mı bilemiyoruz"

AĞAÇLARIN ÜZERİNE SU PÜSKÜRTÜYOR

Üreticiler, bahçelerine kurdukları sistemle, sıcaklığın sıfırın altına düşmesinin ardından ağaçların üzerine su püskürterek meyve gözleri üzerinde buz oluşturuyor.

Suyun buza dönüşmesi esnasında çıkardığı gazla meyve gözünün ısısını artırmayı hedefleyen sistem, bölgedeki birçok üretici tarafından tercih ediliyor.

Zirai dona karşı çiftçilerden ilginç yöntem: "İşe yarayacak mı bilemiyoruz"

"İŞE YARAYACAK MI BİLEMİYORUZ"

Bölgede üretim yapan ziraat mühendisi Nurettin Çiftçi, zirai don uyarısının ardından bahçesine püskürtme sistemini kurduğunu belirtti.

Dün akşam saatlerinden itibaren sistemi çalıştırdıklarını anlatan Çiftçi, "Zirai dona karşı üreticilerin çeşitli yöntemleri bulunuyor ama spring sistemi bunların arasındaki en iyisi. Bu sistemde buzun içerisindeki meyve gözleri, buzdan çıkan gazla ısınarak dondan etkilenmiyor." dedi.

Zirai dona karşı çiftçilerden ilginç yöntem: "İşe yarayacak mı bilemiyoruz"

Bu sistemi 7 yıldır kullandıklarını dile getiren Çiftçi, "Yöntem daha önceki yıllarda eksi 6'ya kadar ürünlerin yüzde 90'ını korudu. Ancak bu gece yaşanan ve eksi 15'lere kadar inen hava sıcaklığında işe yarayacak mı bilemiyoruz. Meyve gözlerinin üzerindeki buzlar eriyince bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Zirai dona karşı çiftçilerden ilginç yöntem: "İşe yarayacak mı bilemiyoruz"

Üreticilerden Nuri Akça ise çok sayıda çiftçinin geceyi bahçesinde geçirdiğini kaydetti. Spring sisteminin büyük oranda koruma sağladığını ancak kurulumun yüksek maliyetli olduğunun altını çizen Akça, bu konuda yetkililerden destek beklediğini söyledi.

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