Ekonomi
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün sona erdi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda da can ve mal güvenliği ile sorunsuz seyahat için önem taşıyan kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla bitti. İşte tüm ayrınlar ve detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara takılması, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği takma uygulaması sona erdi.
Kış lastiği takma zorunluluğu, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirleniyor ve valiliklere de devredilebiliyor.
Araçların denetimi Bakanlığın yetkilendirdiği personel, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor.
Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.
Türkiye genelinde 15 Kasım 2025'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması sona erdi.
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için üretildiğinden yazın kullanıldığında lastiklerde erken aşınma, performans kaybı, yol tutuşunda azalma, kontrolün olumsuz etkilenmesi ve yakıt tüketiminin artması gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
Lastik sökme-takma ücreti jant boyutuna göre 1000 liradan başlıyor.
Söz konusu yetki, valiliklere de devredilebiliyor. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor.

UYGULAMA BUGÜN SONA ERDİ

Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor. Türkiye genelinde 15 Kasım 2025'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması bugün sona erdi. Kış lastiklerinin yazın kullanılmaması önemli Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için üretildiğinden yazın kullanıldığında lastiklerde erken aşınma ve performans kaybı gibi sorunlar ortaya çıkıyor.

Soğuk havaya göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkiliyor ve yakıt tüketimini artırıyor. Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, daha fazla karbon salımına yol açıyor.

Doğru lastik kullanımıyla çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor. Lastik değiştirme ücreti 1000 liradan başlıyor Lastik sökme-takma işlemi, 13 ve 14 inç jantlar için 1000 lira, 15, 16 ve 17 inç olanlar için 1250 lira, 18 ve üzeri inçler için 1500 lira olarak uygulanıyor.

