Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında kriz! TESK Başkanı'ndan tavan fiyat çağrısı

07 Aralık 2024 11:46 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:01

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarındaki büyük farklılıklara dikkat çekerek, fiyatlar arasında uçurum olduğunu ve bir taban-tavan fiyat aralığı belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarındaki büyük farklılıkların vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, bu konuda devletin belirleyeceği bir taban-tavan fiyat uygulamasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"FİYATLAR ARASINDA YÜZDE 100 FARK VAR"

Palandöken yaptığı açıklamada, aynı model ve yaştaki araçlar için sigorta şirketleri tarafından verilen fiyatların arasında yüzde 100’e varan farklar olabildiğine dikkat çekerek, "Bu durum vatandaşları araba almaktan pişman eder hale getiriyor. Zorunlu bir uygulama olduğuna göre, fiyat birliğinin sağlanması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FİYAT BELİRLEME ŞİRKETLERİN İNSAFINA BIRAKILAMAZ

Sigorta fiyatlarının şirketlerin risk değerlendirmeleri ve kârlılık hedeflerine göre belirlenmesinin adil olmadığını vurgulayan Palandöken, zorunlu trafik sigortasının kasko sigortasından farklı bir yapıya sahip olduğunu hatırlattı ve "Bu sigorta isteğe bağlı değil, mecburi bir uygulamadır. Araç garajda beklese bile yaptırılması gerekiyor aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşmak kaçınılmaz. Vatandaşlar da doğal olarak, beş yıl önceki fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasındaki farkın uçurum gibi olduğunu söylüyor. Bu sebeple fiyatlarda norm birliği sağlanmalı ve fiyat karmaşasına son verilmelidir" dedi.

"ENFLASYONU AŞAN ARTIŞLAR VATANDAŞLARI ZORLUYOR"

Son dönemde fiyat artışlarının enflasyon oranlarının çok üzerinde olduğunu söyleyen Palandöken, bu durumun giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini "Zorunlu trafik sigortası fiyatları hızla yükseliyor ve vatandaşların bu konuda ciddi rahatsızlıkları var. Kasko sigortasında sigorta şirketleri farklı kriterlere göre poliçe düzenleyebilir bu vatandaşın tercihine bağlıdır. Ancak zorunlu trafik sigortasında böyle bir serbestlik kabul edilemez. Ticari ve özel tüm araç sahipleri bu artışlardan olumsuz etkileniyor. Bu sorun bir an önce çözülmeli ve fiyatlar makul bir seviyeye çekilmelidir." sözleriyle açıkladı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN ŞİKAYET

TESK Başkanı, fiyat farklarının yalnızca bireysel araç sahiplerini değil, ticari araç sahiplerini de etkilediğini belirterek, "Adil ve sürdürülebilir bir fiyat politikası" için devletin devreye girmesi gerektiğini vurguladı.