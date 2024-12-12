Mark Zuckerberg, Donald Trump’a 1 milyon dolar verdi

12 Aralık 2024 10:03 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:23

Meta, Trump’ın yemin töreni fonuna 1 milyon dolar bağışladı. Mark Zuckerberg’in Mar-a-Lago’daki özel yemekte Trump’la buluşması ve ilişkileri onarma çabası dikkat çekti. Teknoloji devinin bu hamlesi, Amerikan siyasetinde daha etkin bir rol üstlenme hedefi olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın yemin töreni fonuna 1 milyon dolar bağışlayan Meta​, Trump​ yönetimiyle ilişkilerini yeniden güçlendirme adımları atıyor. Bağış, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in iki hafta önce Trump’ın Mar-a-Lago’daki malikanesinde gerçekleşen özel bir akşam yemeğine katılmasının ardından geldi. Bu gelişmeler, Meta’nın teknoloji politikaları üzerinde etkisini artırma ve geçmişte gerilen ilişkileri onarma çabası olarak değerlendiriliyor.

ZUCKERBERG​ VE TRUMP EKİBİ BİR ARAYA GELDİ

Meta’nın sahibi ve CEO’su Mark Zuckerberg, Mar-a-Lago’daki yemekte Trump ve ekibiyle bir araya geldi. Trump’ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller, Zuckerberg’in “Amerika’nın ulusal yenilenmesine destek olmak istediğini” belirtti. Bu açıklama, Meta’nın Trump yönetimiyle ortak zemin arayışını netleştiren bir mesaj oldu.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dev sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınının ardından Trump’ın hesaplarını askıya almış, bu durum iki taraf arasında ciddi bir gerilime yol açmıştı. Ancak Meta, Trump’ın Facebook hesabını 2023 yılında yeniden aktif hale getirerek ilişkileri onarmaya yönelik ilk adımı atmıştı.

META SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Meta’nın bir sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mark, Başkan Trump’ın akşam yemeği davetinden ve yeni yönetimle ilgili ekibiyle görüşme fırsatından dolayı minnettardı. Amerikan inovasyonunun geleceği açısından önemli bir dönemden geçiyoruz ve bu süreçte güçlü bir diyalog kurmanın değerine inanıyoruz.”

MUSK DA KATILDI MI?

Elon Musk’ın bu özel yemeğe katılıp katılmadığı ise henüz netleşmedi. Musk’ın, Trump’ın başkanlık seçiminden bu yana sık sık Mar-a-Lago’da bulunduğu biliniyor. Daha önce Zuckerberg’i kafes dövüşüne davet etmesiyle gündeme gelen Musk, Trump’ın yakın müttefiklerinden biri olarak biliniyor.

META'NIN STRATEJİK HAMLESİ

Meta’nın Trump’ın yemin töreni fonuna yaptığı 1 milyon dolarlık bağış ve Zuckerberg’in yeni yönetimle temasları, şirketin Amerikan siyasetinde daha etkili bir rol üstlenmeye hazırlandığını gösteriyor. Trump yönetiminin teknoloji politikalarını şekillendirme sürecinde Meta’nın aktif bir oyuncu olması bekleniyor.

Bu bağış, Meta’nın geçmişteki tartışmalı kararlarının ardından imajını düzeltme ve yeni dönemde teknoloji dünyasında daha güçlü bir konum elde etme çabasının bir parçası olarak görülüyor.