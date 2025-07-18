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 | Sumru Tarhan

BİM aktüel ürünler kataloğu: 18 Temmuz'da ATV, Buzdolabı, LED ampül, Semaver ve Cam Kettle raflarda! İndirimli ürünlerde yok yok

BİM aktüel ürünler bu hafta da beğeni topladı. Elektronik aletlerden saç düzleştiricisine, kamp malzemesinden çocuk oyuncaklarına binlerce ürünün bulunduğu BİM aktüel 18 Temmuz indirim kataloğunda yer alan ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Piknik planı yapanlar, ilk önce BİM aktüel kataloğuna!

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BİM aktüel ürünler kataloğu: 18 Temmuz'da ATV, Buzdolabı, LED ampül, Semaver ve Cam Kettle raflarda! İndirimli ürünlerde yok yok
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 09:33

indirimli ürünler kataloğunu yakından takip edenler bu hafta mağazalara akın ediyor. Pikniğe gitmeden önce BİM mağazalarına uğramayı unutmayın. Bu hafta raflarda termo izalasyonlu çantaları 169 TL'den başlayan fiyatlarıyla yer alıyor. Her hafta cuma günü yenilenen aktüel kataloğunda yer alan cam kettle birçok kişi tarafından ilgi gördü.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 TEMMUZ 2025

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünleri gören mağazalara koşuyor. ATV'den elektrikli süpürgeye, saç düzleştiricisinden semavere, piknik çantasından tencerelere yüzlerce ürün bu hafta cuma günü BİM aktüel ürünler listesine eklendi. Çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarıyla almak isteyenler mağazalara koşarken televizyon, mini buzdolabı, kettle ve mutfak robot setleri beğeni topladı.

BİM aktüel ürünler kataloğu: 18 Temmuz'da ATV, Buzdolabı, LED ampül, Semaver ve Cam Kettle raflarda! İndirimli ürünlerde yok yok

KUBA OFFROAD ATV MX 220 180CC | 89.000 TL
TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 55V6B | 16.990 TL
AXEN 32 inç Android 14 Smart LED TV | 5.490 TL
KUMTEL Mini Buzdolabı +93/110 L | 5.250 TL
PHILIPS Süpürge FC9330/07 | 5.490 TL
TECNO Spark 10 Pro 8GB/256GB Cep Telefonu | 7.990 TL
POLARSMART Party Speaker FS94 | 1.290 TL
House Markalı Kablosuz Görüntülü Kapı Zili | 699 TL
KEYSMART Baskül-Tartı KEY 760 | 399 TL
KEYSMART Semaver (5 Litre) | 2.490 TL
Heifer Cam Kettle | 899 TL
Homend Functionall Mutfak Robotu | 1.990 TL
House Markalı Şarjlı Solar El Feneri | 399 TL
Şerit LED RGB Uzaktan Kumandalı Ledolot | 139 TL
Uzaktan Kumandalı Led Ampul Ledolot | 82,50 TL
Mini Robot Ayarlanabilir 1.4 L | 119 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu: 18 Temmuz'da ATV, Buzdolabı, LED ampül, Semaver ve Cam Kettle raflarda! İndirimli ürünlerde yok yok

BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 18 TEMMUZ: YOK YOK

Polosmart Saç Düzleştirici Üflemeli | 2.999 TL
Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti | 1.499 TL
Polosmart Saç Şekillendirici | 399 TL
Polosmart Saç Düzleştirici (360° dönebilen kablo) | 349 TL
Polosmart Saç Düzleştirici (230°C, negatif iyon teknolojisi) | 899 TL
Polosmart Şarjlı Mini Saç Düzleştirici Tarak | 399 TL
Nordica Retro Tıraş Makinesi | 199 TL
Led Işıklı Ayna | 249 TL
Led Işıklı Cımbız | 99 TL
Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti | 549 TL
Şarj Edilebilir Akıllı Epilasyon Aleti (Lazer Epilasyon Modlu) | 549 TL
Elektronik Kaş Düzeltme | 199 TL
Makyaj Fırçası Temizleyici | 349 TL
Siyah Nokta Temizleyici | 249 TL
Lady Shaver Tüm Vücut | 499 TL
Topuk Törpüsü | 279 TL
Manikür Pedikür Seti | 249 TL
Elektronik Oje Tırnak Kurutucu | 199 TL
El ve Ayak Bakım Seti | 249 TL
Şarjlı Diş Fırçası 4 Başlıklı | 349 TL
Pilli Diş Fırçası | 129 TL
Saç Sakal Düzeltme Makinesi | 299 TL
Erkek Vücut Bakım Cihazı | 399 TL
Burun ve Kulak Kıl Alma Favori Düzeltme Cihazı | 149 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu: 18 Temmuz'da ATV, Buzdolabı, LED ampül, Semaver ve Cam Kettle raflarda! İndirimli ürünlerde yok yok

Termo İzolasyonlu Çanta (Saplı ve Fermuarlı, 25 L) | 369 TL
Termo Piknik Çantası (~15 L) | 169 TL
Termo Piknik Çantası (~25 L) | 189 TL
Piknik Hasırı 120x180 cm | 219 TL
Piknik Hasırı 150x210 cm | 299 TL
Molinella Tek Kişilik Pike (160x220 cm + 3 cm) | 269 TL
Molinella Çift Kişilik Pike (200x220 cm + 3 cm) | 319 TL
Kilim 80x150 cm (Karma Desenlerde) | 189 TL
Kilim 120x180 cm (Karma Desenlerde) | 299 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (100x200 cm + 25 cm) | 149 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (160x200 cm + 25 cm) | 195 TL
Erkek Pike Şort (2XL-3XL) | 229 TL
Erkek Keten Görünümlü Şort (S-M-L/XL) | 169 TL
Erkek Şort (S-M-L/XL) | 169 TL
Erkek Kapri Şort (L-XL Siyah) | 169 TL
Bavul Düzenleyici Organizer Seti (6 Parça) | 449 TL
Mikrofiber Bulaşık Altlığı (35x45 cm) | 29 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu: 18 Temmuz'da ATV, Buzdolabı, LED ampül, Semaver ve Cam Kettle raflarda! İndirimli ürünlerde yok yok

Chef's Kızartma Tenceresi ~22 cm | 349 TL
2'li Tava Seti ~24-28 cm | 499 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere ~32 cm | 499 TL
Çaydanlık | 899 TL
Desenli Metal Dikdörtgen Tepsi ~800 ml | 35 TL
Desenli Metal 2'li Kutu | 89 TL
Metal Saplı Çırpıcı | 49 TL
Desenli 3'lü Metal Kutu | 109 TL
Desenli Metal Çerezlik ~15 cm | 15 TL
Pirinç Süzgeci | 35 TL
Kare Badya | 49 TL
Mutfak Ekipmanları | 29 TL
Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı | 89 TL
Ütü Masası Kılıfı | 129 TL
Mikrofiber Askılı Bulaşıklık | 159 TL
Fırçalı Sıvı Sabunluk | 99 TL
Kapaklı Silikon Buzluk | 39 TL
Tepsi-Leğen-Saklama Kutusu | 79 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet | 99 TL
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet | 79 TL
Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri | 35 TL
Ayaklı Bölmeli Organizer | 59 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu: 18 Temmuz'da ATV, Buzdolabı, LED ampül, Semaver ve Cam Kettle raflarda! İndirimli ürünlerde yok yok

English Home Pixel Pasta Tabağı Seti ~19 cm (4 Parça) | 499 TL
Ponpon Detaylı Sepet ~35 cm x 24 cm x 8 cm | 219 TL
Baskılı Sunumluk/Kesme Tahtası ~36 cm | 325 TL
Yuvarlak Kutu Organizer Orta ~24 cm | 69 TL
Yuvarlak Kutu Organizer Küçük ~19 cm | 59 TL
Punch Kırlent Kılıfı ~35 cm x 50 cm x 3 cm | 189 TL
Ponpon Detaylı Hasır Sepet ~32.5 cm x 20 cm x 7 cm | 179 TL
Görüntülü Renkli Bardaklı Başucu Sürahisi ~1300 ml Bardak ~250 cc | 219 TL
Silindir Sepet Organizer Orta ~24 cm | 219 TL
Silindir Sepet Organizer Küçük ~19 cm | 149 TL
Kilitli Saklama Kabı ~1150 cc | 119 TL
Kilitli Saklama Kabı ~920 cc | 89 TL
Kilitli Saklama Kabı ~690 cc | 69 TL
Kilitli Saklama Kabı ~375 cc | 65 TL
Derin Kilitli Saklama Kabı ~700 cc | 99 TL
Diamond Meşrubat Bardağı 3'lü 310 cc | 79 TL
Diamond Su Bardağı 3'lü 215 cc | 65 TL
Kulplu Bardak ~350 cc | 35 TL
Borcam Fırın Seti 3 Parça | 499 TL
Patisserie Kapaklı Servis Tabağı ~32.2 cm | 369 TL
2 Katlı Villa Patisserie Kapaklı Cam Saklama Kabı | 239 TL
Heybeli Çay Seti 6 Parça | 199 TL
Dekorlu Cam Kepçe/Kaşık Altlığı | 69 TL
Patisserie Servis Tabağı ~37 cm | 159 TL

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