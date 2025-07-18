BİM aktüel ürünler kataloğu: 18 Temmuz'da ATV, Buzdolabı, LED ampül, Semaver ve Cam Kettle raflarda! İndirimli ürünlerde yok yok

BİM indirimli ürünler kataloğunu yakından takip edenler bu hafta mağazalara akın ediyor. Pikniğe gitmeden önce BİM mağazalarına uğramayı unutmayın. Bu hafta raflarda termo izalasyonlu piknik çantaları 169 TL'den başlayan fiyatlarıyla yer alıyor. Her hafta cuma günü yenilenen aktüel kataloğunda yer alan cam kettle birçok kişi tarafından ilgi gördü.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 TEMMUZ 2025

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünleri gören mağazalara koşuyor. ATV'den elektrikli süpürgeye, saç düzleştiricisinden semavere, piknik kamp çantasından tencerelere yüzlerce ürün bu hafta cuma günü BİM aktüel ürünler listesine eklendi. Çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarıyla almak isteyenler mağazalara koşarken televizyon, mini buzdolabı, kettle ve mutfak robot setleri beğeni topladı.

KUBA OFFROAD ATV MX 220 180CC | 89.000 TL

TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 55V6B | 16.990 TL

AXEN 32 inç Android 14 Smart LED TV | 5.490 TL

KUMTEL Mini Buzdolabı +93/110 L | 5.250 TL

PHILIPS Süpürge FC9330/07 | 5.490 TL

TECNO Spark 10 Pro 8GB/256GB Cep Telefonu | 7.990 TL

POLARSMART Party Speaker FS94 | 1.290 TL

House Markalı Kablosuz Görüntülü Kapı Zili | 699 TL

KEYSMART Baskül-Tartı KEY 760 | 399 TL

KEYSMART Semaver (5 Litre) | 2.490 TL

Heifer Cam Kettle | 899 TL

Homend Functionall Mutfak Robotu | 1.990 TL

House Markalı Şarjlı Solar El Feneri | 399 TL

Şerit LED RGB Uzaktan Kumandalı Ledolot | 139 TL

Uzaktan Kumandalı Led Ampul Ledolot | 82,50 TL

Mini Robot Ayarlanabilir 1.4 L | 119 TL

BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 18 TEMMUZ: YOK YOK

Polosmart Saç Düzleştirici Üflemeli | 2.999 TL

Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti | 1.499 TL

Polosmart Saç Şekillendirici | 399 TL

Polosmart Saç Düzleştirici (360° dönebilen kablo) | 349 TL

Polosmart Saç Düzleştirici (230°C, negatif iyon teknolojisi) | 899 TL

Polosmart Şarjlı Mini Saç Düzleştirici Tarak | 399 TL

Nordica Retro Tıraş Makinesi | 199 TL

Led Işıklı Ayna | 249 TL

Led Işıklı Cımbız | 99 TL

Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti | 549 TL

Şarj Edilebilir Akıllı Epilasyon Aleti (Lazer Epilasyon Modlu) | 549 TL

Elektronik Kaş Düzeltme | 199 TL

Makyaj Fırçası Temizleyici | 349 TL

Siyah Nokta Temizleyici | 249 TL

Lady Shaver Tüm Vücut | 499 TL

Topuk Törpüsü | 279 TL

Manikür Pedikür Seti | 249 TL

Elektronik Oje Tırnak Kurutucu | 199 TL

El ve Ayak Bakım Seti | 249 TL

Şarjlı Diş Fırçası 4 Başlıklı | 349 TL

Pilli Diş Fırçası | 129 TL

Saç Sakal Düzeltme Makinesi | 299 TL

Erkek Vücut Bakım Cihazı | 399 TL

Burun ve Kulak Kıl Alma Favori Düzeltme Cihazı | 149 TL

Termo İzolasyonlu Çanta (Saplı ve Fermuarlı, 25 L) | 369 TL

Termo Piknik Çantası (~15 L) | 169 TL

Termo Piknik Çantası (~25 L) | 189 TL

Piknik Hasırı 120x180 cm | 219 TL

Piknik Hasırı 150x210 cm | 299 TL

Molinella Tek Kişilik Pike (160x220 cm + 3 cm) | 269 TL

Molinella Çift Kişilik Pike (200x220 cm + 3 cm) | 319 TL

Kilim 80x150 cm (Karma Desenlerde) | 189 TL

Kilim 120x180 cm (Karma Desenlerde) | 299 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (100x200 cm + 25 cm) | 149 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (160x200 cm + 25 cm) | 195 TL

Erkek Pike Şort (2XL-3XL) | 229 TL

Erkek Keten Görünümlü Şort (S-M-L/XL) | 169 TL

Erkek Şort (S-M-L/XL) | 169 TL

Erkek Kapri Şort (L-XL Siyah) | 169 TL

Bavul Düzenleyici Organizer Seti (6 Parça) | 449 TL

Mikrofiber Bulaşık Altlığı (35x45 cm) | 29 TL

Chef's Kızartma Tenceresi ~22 cm | 349 TL

2'li Tava Seti ~24-28 cm | 499 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tencere ~32 cm | 499 TL

Çaydanlık | 899 TL

Desenli Metal Dikdörtgen Tepsi ~800 ml | 35 TL

Desenli Metal 2'li Kutu | 89 TL

Metal Saplı Çırpıcı | 49 TL

Desenli 3'lü Metal Kutu | 109 TL

Desenli Metal Çerezlik ~15 cm | 15 TL

Pirinç Süzgeci | 35 TL

Kare Badya | 49 TL

Mutfak Ekipmanları | 29 TL

Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı | 89 TL

Ütü Masası Kılıfı | 129 TL

Mikrofiber Askılı Bulaşıklık | 159 TL

Fırçalı Sıvı Sabunluk | 99 TL

Kapaklı Silikon Buzluk | 39 TL

Tepsi-Leğen-Saklama Kutusu | 79 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet | 99 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet | 79 TL

Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri | 35 TL

Ayaklı Bölmeli Organizer | 59 TL

English Home Pixel Pasta Tabağı Seti ~19 cm (4 Parça) | 499 TL

Ponpon Detaylı Sepet ~35 cm x 24 cm x 8 cm | 219 TL

Baskılı Sunumluk/Kesme Tahtası ~36 cm | 325 TL

Yuvarlak Kutu Organizer Orta ~24 cm | 69 TL

Yuvarlak Kutu Organizer Küçük ~19 cm | 59 TL

Punch Kırlent Kılıfı ~35 cm x 50 cm x 3 cm | 189 TL

Ponpon Detaylı Hasır Sepet ~32.5 cm x 20 cm x 7 cm | 179 TL

Görüntülü Renkli Bardaklı Başucu Sürahisi ~1300 ml Bardak ~250 cc | 219 TL

Silindir Sepet Organizer Orta ~24 cm | 219 TL

Silindir Sepet Organizer Küçük ~19 cm | 149 TL

Kilitli Saklama Kabı ~1150 cc | 119 TL

Kilitli Saklama Kabı ~920 cc | 89 TL

Kilitli Saklama Kabı ~690 cc | 69 TL

Kilitli Saklama Kabı ~375 cc | 65 TL

Derin Kilitli Saklama Kabı ~700 cc | 99 TL

Diamond Meşrubat Bardağı 3'lü 310 cc | 79 TL

Diamond Su Bardağı 3'lü 215 cc | 65 TL

Kulplu Bardak ~350 cc | 35 TL

Borcam Fırın Seti 3 Parça | 499 TL

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı ~32.2 cm | 369 TL

2 Katlı Villa Patisserie Kapaklı Cam Saklama Kabı | 239 TL

Heybeli Çay Seti 6 Parça | 199 TL

Dekorlu Cam Kepçe/Kaşık Altlığı | 69 TL

Patisserie Servis Tabağı ~37 cm | 159 TL