3 yıllık imzalar atıldı! Galatasaray Leroy Sane'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Alman futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve yıldız isme sezon başına 9 milyon Euro net garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Bayern Münih'in yıldız ismi Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray, Alman futbolcuyu resmen kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'ın KAP açıklamasında, Alman yıldızın maliyeti ve transferin detayları da yer aldı.

YILLIK 9 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Buna göre Galatasaray yönetimi, 3 yıllık sözleşme imzalanan Sane'ye sezon başına 9 milyon Euro net garanti ücret ödeyecek. Sarı-kırmızılılar ayrıca Alman yıldıza 3 milyon Euro da sadakat primi ödeneceğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

https://x.com/GalatasaraySK/status/1933193898165252264