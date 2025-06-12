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 | Onur Kaya

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! Ayağının tozuyla 3'lü çektirdi, taraftara mesaj yolladı

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Alman yıldız, kendisini havalimanında karşılayan çok sayıda sarı kırmızılı taraftara ayağının tozuyla 3'lü çektirdi. Taraftarlara övgüler yağdıran Sane, Galatasaray'ı tercih etme sebebini açıkladı. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! Ayağının tozuyla 3'lü çektirdi, taraftara mesaj yolladı
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 02:26
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 02:33

Leroy Sane, ilk röportajını kulüp televizyonuna verdi. Alman futbolcu transfer için yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutluyum. Mutluluğumu tarif edemem. İnanılmaz mutlu olduğumu söylemem lazım. Daha önce de burada oynadım. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarların artık benim arkadam olacağı için çok mutluyum. Buradaki ilk maçta Galatasaray taraftarın önünde oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlayım. Taraftarlara minnettarım. Benim için çok anlam ifade ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! Ayağının tozuyla 3'lü çektirdi, taraftara mesaj yolladı

YÖNETİMDEN TRANSFER MESAJI

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Leroy Sane transferini değerlendirdi.

Kavukcu GS TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Burası Galatasaray, daha çok önemli transferler olacak. Başkanımızın vizyonuyla daha iyi transferler yapacağımızı söyledik. Yeter ki biz beraber olalım. Daha yeni başladık. Sağlık kontrolünden sonra imza atacağız. Yeni başlıyoruz."

İLK 3'LÜYÜ HAVALİMANINDA ÇEKTİRDİ

İşlemlerin tamamlanmasının ardından kendisini bekleyen taraftarların karşısına çıkan Leroy Sane klasikleşen tezahürat olan 3'lü çektirdi.

TARAFTARA MESAJ YOLLADI

2 sezon önce Bayern Münih formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maçta sarı kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin transferde etkili olduğunu söyleyen Leroy Sane, "Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfer beni çok etkilemişti, kararımı çok etkiledi. Bir an önce taraftarın önündeki ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

GALATASARAY'I NEDEN TERCİH ETTİ?

Pek çok transfer teklifi almasına rağmen Galatasaray'ı neden tercih ettiğine ilişkin soruya cevap veren Sane, "Birçok teklif ve ilgilenen vardı ama bir bütün olarak baktığımızda Galatasaray beni çok etkiledi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü, bana gösterdikleri ilgi, beni ne kadar çok istemeleri çok etkiledi. O yüzden Galatasaray'a gelme kararını çok emin bir şekilde verdim." ifadelerini kullandı.

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#Spor
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