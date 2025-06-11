Leroy Sane Galatasaray'a geliyor! Sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaştı

Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifini reddeden Leroy Sane, Alman devinden ayrılma kararı aldı. Sane'nin Galatasaray ile yıllık 11 milyon euro karşılığında 3 yıllığı öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Arsenal ve Al Hilal tarafından istenen, aynı zamanda Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifini reddeden Leroy Sane, Galatasaray ile yıllık 11 milyon euro karşılığında 3 yıllığına anlaştı.

AYRILIK KARARINI İLETTİ

Bayern Münih'te Leroy Sane defteri kapandı. Alman devi teklifini güncellemesine rağmen yıldız futbolcu bunu reddetti ve ayrılık kararını kulübe iletti.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerine hız verdi ve Alman futbolcuyla anlaşma sağladı.

Galatasaray, Leroy Sane ile sözlü anlaşmaya vardı. Transferdeki son detayların İstanbul'da konuşulduğu bilgisi geçildi.

Sane ile yıllık net 15 milyon euro'ya kadar çıkan bir ücret konusunda anlaşıldığı öğrenildi.

Öte yandan Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.

Bu arada Sky Sport son geçtiği haberde Galatasaray'ın Leroy Sane'yi bu hafta sağlık kontrollerinden geçirip resmen duyurmayı planladığını aktardı.