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A Milli Takım İzlanda maçına hazırlanıyor! Antrenmanda Arda Güler takımdan ayrı çalıştı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Eylül 2024 21:45 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 21:48
A Milli Takım İzlanda maçına hazırlanıyor! Antrenmanda Arda Güler takımdan ayrı çalıştı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. hafta maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, son hazırlıklarını tamamladı.

Gürsel Aksel Stadı'nda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde gerçekleşen son idmanda ay-yıldızlılarda, Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler takımdan ayrı çalışma yaptı.

Galler deplasmanında darbeye bağlı sakatlık yaşayan genç oyuncunun, İzlanda karşısında oynayıp oynayamayacağının maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.

Milliler, İzlanda maçına hazır: Arda Güler takımdan ayrı çalıştı

2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Avusturya maçında 2 maç ceza alan stoper Merih Demiral da takıma döndü. Cezasını tamamlayan savunma oyuncusu, idmanda yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu da son idmanda takımı yalnız bırakmadı. Hacıosmanoğlu, idman öncesi oyuncularımızla sohbet etti.

Galler karşılaşmasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz da takımla birlikte antrenmanda bulundu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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