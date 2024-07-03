A Milli Takım soyunma odasında coştu! Avusturya zaferi sonrası horonlu kutlama

03 Temmuz 2024 07:05 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 07:11

Merih Demiral'dan gol sevinci açıklaması: Herhangi bir mesaj yok!

Merih Demiral'dan gol sevinci açıklaması: Herhangi bir mesaj yok!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'da futbolcular, galibiyet sonrası büyük coşku yaşadı.

Zaferin ardından saha içinde uzun süre kalarak Leipzig Stadı'nın tribünlerini dolduran Türk taraftarlarla karşılıklı kutlamaya yapan ay-yıldızlılar bu coşkuyu soyunma odasına da taşıdı.

EĞLENCE SOYUNMA ODASINA TAŞTI

Sevinç nidaları ve taraftarların alkışları eşliğinde sahadan ayrılarak soyunma odasınına gelen milliler, burada da eğlenceye devam etti. Önce çiftetelli oynayan ay-yıldızlı futbolcular, ardından kemençe eşliğinde horon tepti. Futbolcularımızın bu eğlenceli anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.