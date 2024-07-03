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A Milli Takım soyunma odasında coştu! Avusturya zaferi sonrası horonlu kutlama

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Temmuz 2024 07:05 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 07:11

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek adını son 8'e yazdıran A Milli Takım, mücadele sonrası büyük coşku yaşadı. Soyunma odasında çiftetelli oynayan, horon tepen millilerin bu eğlenceli anları kameraya yansıdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'da futbolcular, galibiyet  sonrası büyük coşku yaşadı.

Zaferin ardından saha içinde uzun süre kalarak Leipzig Stadı'nın tribünlerini dolduran Türk taraftarlarla karşılıklı kutlamaya yapan ay-yıldızlılar bu coşkuyu soyunma odasına da taşıdı.

EĞLENCE SOYUNMA ODASINA TAŞTI

Sevinç nidaları ve taraftarların alkışları eşliğinde sahadan ayrılarak soyunma odasınına gelen milliler, burada da eğlenceye devam etti. Önce çiftetelli oynayan ay-yıldızlı futbolcular, ardından kemençe eşliğinde horon tepti. Futbolcularımızın bu eğlenceli anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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