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Milli takımda 2 futbolcu cezalı duruma düştü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Temmuz 2024 01:52 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 01:55
Milli takımda 2 futbolcu cezalı duruma düştü

Avusturya maçında Milli futbolcular Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 2 oyuncu çeyrek final maçında yer alamayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig'de Avusturya ile mücadele etti. Bu karşılaşma öncesinde millilerde Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler sarı kart sınırında bulunuyordu.

Ay-yıldızlılarda 11. dakikada Orkun Kökçü, 42. dakikada da İsmail Yüksek sarı kart gördü.

Milli takımda 2 futbolcu cezalı duruma düştü - 1. Resim

ÇEYREK FİNALDE FORMA GİYEMEYECEKLER

Bu iki futbolcu, Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçında yer alamayacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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