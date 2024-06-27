A Milli Takım'a dev gelir: EURO 2024 kasayı da doldurdu!

27 Haziran 2024 10:10 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:12

EURO 2024 F Grubu'nun son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, adını son 16 turuna yazdırdı. Bizim Çocuklar, son 16 turunda Avusturya ile çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek.

EURO 2024'TEN DEV GELİR

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği para ödülü de belli oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre; Grup aşamasında oynanan 2 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın şu ana kadar 13 milyon 750 bin Euro'luk para ödülünü kasasına koydu.

GALİBİYETLERDEN 2 MİLYON EURO

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk gelir elde etti.

Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon Euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu performansıyla 2 milyon Euro daha elde etti.

SON 16 TURU KATILIM ÖDÜLÜ 1,5 MİLYON EURO

EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımı, 1 milyon 500 bin Euro'luk son 16 ödülünü de kasasına koydu.

TOPLAM GELİR 13 MİLYON 750 BİN EURO

A Milli Futbol Takımı bu performansıyla toplamda 13 milyon 750 bin Euro'luk para ödülünün sahibi oldu. Bizim Çocuklar'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:

- Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin Euro

- Galibiyet primi: 2 milyon Euro

- Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin Euro