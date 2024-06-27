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Ünlülerin Milli Takım sevinci! Paylaşımları olay oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:58
Ünlülerin Milli Takım sevinci! Paylaşımları olay oldu

A Milli Futbol Takımımız dün akşam oynanan karşılaşmada Çekya’yı 2-1 mağlup etti. Kıyasıya geçen mücadeleyi ünlü isimler de yakından takip etti. Hande Erçel ve Acun Ilıcalı maçı tribünden izlerken, Tarkan, Filiz Akın, Demet Akalın, İbrahim Büyükak ve Mustafa Ceceli de sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı.

Dün oynanan maçta Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında 10 kişi kalan Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Ünlüler isimler tribünde ve ekran başında desteklerini verdi. Galibiyetle sonuçlanan karşılaşmada ünlü isimlerin heyecanları sosyal medyada ilgi gördü. 

ÜNLÜ İSİMLERİN GALİBİYET SEVİNCİ 

Mustafa Ceceli

Ünlülerin Milli Takım sevinci! Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Ajda Pekkan... - 1. Resim

Hande Erçel

Ünlülerin Milli Takım sevinci! Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Ajda Pekkan... - 2. Resim

Acun Ilıcalı

Ünlülerin Milli Takım sevinci! Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Ajda Pekkan... - 3. Resim

İbrahim Büyükak 

Ünlülerin Milli Takım sevinci! Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Ajda Pekkan... - 4. Resim

Ajda Pekkan

Ünlülerin Milli Takım sevinci! Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Ajda Pekkan... - 5. Resim

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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