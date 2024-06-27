Ünlülerin Milli Takım sevinci! Paylaşımları olay oldu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:58
A Milli Futbol Takımımız dün akşam oynanan karşılaşmada Çekya’yı 2-1 mağlup etti. Kıyasıya geçen mücadeleyi ünlü isimler de yakından takip etti. Hande Erçel ve Acun Ilıcalı maçı tribünden izlerken, Tarkan, Filiz Akın, Demet Akalın, İbrahim Büyükak ve Mustafa Ceceli de sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı.
Dün oynanan maçta Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında 10 kişi kalan Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Ünlüler isimler tribünde ve ekran başında desteklerini verdi. Galibiyetle sonuçlanan karşılaşmada ünlü isimlerin heyecanları sosyal medyada ilgi gördü.
ÜNLÜ İSİMLERİN GALİBİYET SEVİNCİ
Mustafa Ceceli
Hande Erçel
Acun Ilıcalı
İbrahim Büyükak
Ajda Pekkan
Kaynak: tgrthaber.com