A Milli Takım'da Hamit Altıntop dönemi sona erdi! Yerine gelecek isim belli oldu

23 Temmuz 2024 14:35 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:36

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda tüm kurullar yönetime istifasını sundu.

HAMİT ALTINTOP DÖNEMİ SONA ERDİ!

Gerçekleşen toplantının ardından A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un görevi son buldu.

YERİNE CEYHUN KAZANCI GELİYOR

Sports Digitale'in haberine göre; A Milli Takım'dan sorumlu olmak üzere göreve bir dönem Beşiktaş'ta Genel Müdür ve Sportif Direktör olarak görev yapan Ceyhun Kazancı getirildi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Hamit Altıntop, Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosundan çıkarılıp Ümit Milli Takım'a gönderilmesi üzerine konuk olduğu L1 Üçgen kanalında çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

"TÜRK FUTBOLUNUN BANA İHTİYACI VAR"

Altıntop'un "Ben o konuda mütevazi olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok. Sosyal medyada şov yapan arkadaşlar bu durumu farklı yerlere çekebilirler. Ben vatanımı seviyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı var. İnsanlar farklı düşünebilir ama çok da umurumda değil" sözleri gündem olmuştu.