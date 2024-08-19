Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a eleştiri ve transfer itirafı: 100 milyon euro!..

19 Ağustos 2024 09:57 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:02

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme ve transfer çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'de konuşan Acun Ilıcalı, son Göztepe maçında saha içinde yaşanan olayların yanı sıra taraftarın transfer beklentisi, Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığı ve daha birçok konuda gündeme oturacak sözler sarf etti.

"ÖNCE SAHİP ÇIKTI, SONRA ELEŞTİRDİ"

Göztepe maçında saha içine giren ve boynunda akreditasyon kartı olan bir Göztepe kulüp görevlisinin saldırısına uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı ilk önce "Orada yapılan hareket Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir harekettir" ifadelerini kullandı. Ancak programın ilerleyen dakikalarında Koç'un sahaya girmesinin doğru olmadığını belirten Ilıcalı "Teknik olarak Ali Koç'un oraya girmesi yanlış, kabul ediyorum" ifadeleriyle kabul etti.

Göztepe maçında rakip taraftarın kendilerine yönelik nefretini anlamakta zorlandığını ifade eden Ilıcalı, "Güzel bir şehrin, güzel bir takımıyla oynadık. Anlamsız şekilde düşmanca tavırlar sergilendi. Göztepe ile Fenerbahçe arasına ne gibi gerginlik var? İki takım arasında bugüne kadar gerilim, kan davası olmadı. Gündüz düşmanca tavırlar. Stada geldik, gerilim. Başka bir ülkede gibiydik."

GÖZTEPE'YE SİTEM

Statta oturdukları hakaretlere maruz kaldıklarını belirten Ilıcalı, "Hemen yanımızdan adamlar 'Şerefsiz' diye bağırıyor. O küfür ediyor, bu küfür ediyor, hakaretler... Her hakem kararından sonra bir tepki bize. Benim önümde çok tatlı çocuklar da vardı. Gol oldu, hiçbirimiz kımıldamadık" diye konuştu.

Başkan Ali Koç'un saha içine girmesini değerlendiren Ilıcalı "Başkana bilgiler geldi, yaralananlar olduğu ve şiddet uygulandığına dair. Bahsettiğim kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Olayı duyar duymaz, hemen kendi taraftarının problemini çözmek istedi. Kural ihlali olabilir ama o anda onu düşünecek durumda değil. Orada yapılan hareket Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir harekettir" ifadelerini kullandı.

Yaşananlar hakkında ilginç bir benzetmede de bulunan Ilıcalı "Bu, şuna benziyor, arabada hasta var ama kırmızı ışıkta geçtim! Öncelik hastadır. Ali Koç o kenardan gitti ama üç yönetici içerden gitti. Sonra bir anda bir şeyler yağmaya bağladı. Ülke nereye gidiyor! Holiganizm normalleştirmesi olacaksa, ben buna karşı her şeyi yapmaya hazırım. Göztepe çok sevdiğim kulüptür, çok da sevdiğim dostlarım var."

"TFF'DEN BEKLENTİMİZ YOK"

Ali Koç'a saldıran şahsın serbest bırakılmasını eleştiren Ilıcalı, "Saldırıya uğradık, devamında saldıran şahıs normal şekilde hayatına devam ediyor. Neden ev hapsinde? Göztepe yönetimine sesleniyorum, siz demeçlerinizde bizi hedef göstermeye kalkarsanız, bu tip insanların arkasında durmaya kalkar ve emniyeti de yanınıza çekmeye çalışırsanız, bu tip şeyler yarın öbür gün başınıza bela olur" dedi.

TFF'den destek beklentileri olmadığını dile getiren Ilıcalı "Adil olmalarını istiyoruz. Bir açıklama yapmışlar. Teknik olarak Ali Koç'un oraya girmesi yanlış, kabul ediyorum. TFF 'Acil bir işiniz varsa, kırmızıda geçin' diyemez zaten" yorumunda bulundu.

FERDİ KADIOĞLU, ORTA SAHA TRANSFERİ VE BÜTÇE PLANLAMASI

Asbaşkan Ilıcalı, transfer çalışmalarına da değindi. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması durumunda sol bek transferi yapacaklarını aktaran Ilıcalı, "Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nu beğeniyor. Kulübün menfaatlerine göre gidecekse yerine birini alacağımızı biliyor" dedi.

Orta saha transferi yapacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı, "Orta sahada eksiğimiz var gibi gözüküyor çünkü Fred sakatlandı. Birini almamız lazım. Niye gecikiyor? En iyisini arıyoruz. Hepimizi mutlu edecek bir şeyin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kadronun oluşmasında Ali Koç'un etkisinden bahseden Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları yarın satsak 100 milyon euro para toplarız ve bu kadroyu oluşturan isim Ali Koç."