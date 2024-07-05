Acun Ilıcalı'dan forvet müjdesi: "Mourinho'nun istediği ismi getiriyoruz"

05 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:30

Fenerbahçe'de Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer çalışmaları, Jose Mourinho ve sarı-lacivertlilerin gündemine dair Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

Taraftarın transfer isteği normal, bunu ben de anlıyorum. Ben de yıllarca hangi transfer gelecek diye merak ediyorum. Dünyanın en kariyerli teknik direktörünü getirdik. Jose Mourinho'nun onaylamadığı transferi getirmemiz uygun olmaz. Hocamızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Transfer daha yeni başladı, iki ay var. İyi yoldayız. Hayalimizdeki kadroyu oluşturacağımızı söyleyebiliyorum.

"TRANSFERDE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DİK DURDU"

Çağlar Söyüncü'nün fiyatı 30-40 milyon eurolarda gezmiş ve yakın zamanda bu fiyatların konuşulduğu futbolcu. Bizde kiralık olarak oynadı. Atletico Madrid, Çağlar'ı oynatmak isterken almak kolay değil. Pazarlık 15 milyon eurodan başladı. Her gün görüştük ve imzayı attık. Çok mutluyuz, Mario Branco'nun çok büyük çabası var. Çağlar'ın çok etkisi var. Önce Çağlar, bizimle anlaştı. Ben çok duygulandım, başkanımızla konuşması çok güzeldi. Hayatını Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini söyledi. Bunlar beni ve başkanımızı etkiledi. Çağlar çok dik durdu ve Atletico Madrid'i zorladı. Atletico Madrid de konuya anlayış gösterdi. 4-5 tane talibi çıktı Çağlar'ın... Mutlu son oldu.

"SEÇİMDEN ÖNCE DÜNYACA ÜNLÜ BİR YILDIZLA ANLAŞTIK"

Başkanımıza destek olmaya çalışıyorum. Sorumluluklarını biz de alarak paylaşmaya çalışıyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Ahmet Ketenci inanılmaz şekilde kendisini Fenerbahçe'ye adamış. Mario Baranco çok iyi, Jose Mourinho var. Ben bu ekibe inanıyorum, iyi duruyoruz, iyi bir ekibiz. Seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldız ile anlaştık, Jose Mourinho'ya sorduk. Açıklasaydık, Türkiye bu ismi konuşurdu. Jose Mourinho "Gelirse eğer, benim elimdeki iyi oyuncuyu bozar, bu da benim işime yaramaz. Ancak alırsanız, kulübün kararı. Sorun olmaz" dedi. Bu sefer top bize geldi, Ali Koç "Seçim kazanacağım diye Fenerbahçe'ye zarar vermem" dedi.

"JOSE MOURINHO'NUN GOLCÜSÜ GELİYOR"

Dünya yıldızı diyoruz ama Alex büyük takımdan mı geldi? Pierre van Hooijdonk çok büyük takımdan mı geldi? Dünya yıldızı oyuncular böyle olmalı. Jose Mourinho'nun forvet transferi listesinde ilk sırada yazan ismi getiriyoruz. Forvet için Jose Mourinho inanılmaz isimlere 'Hayır' dedi. Birçok isme 'Gol atar ama oyunun içinde değil' dedi. Bir numara olarak istediği forvet geliyor. Hızlı ve adam eksilten bir sol açık istiyor. Ona göre de bir isim gelecek. Jose Mourinho'ya kendimizi emanet etmek durumundayız. Kararlarına saygı duyuyoruz.

"İSTESEK MİHY BATSHUAYI'YI TUTARDIK"

Michy Batshuayi'yi Fenerbahçe istese, sözleşmesini uzatırdık. Sezon sonu bir talepte bulundu, biz de kulübün çıkarları için bu rakamların verilmemesi gerektiğini düşündük. Zaten kalsaydı, bizim üçüncü forvetimiz olacaktı. Bir tane yıldız forvet gelecek, Edin Dzeko var ve Batshuayi de üçüncü olacaktı. Biz de büyük bir para vermek istemedik. O da başka kulübe gideceğini söyledi. Menajeri, Mario Branco'ya gideceklerini anlattı. Biz de 'Yolunuz açık olsun' dedik. Biz daha büyük futbolcu getiriyoruz.

"EDİN DZEKO KALMAK İSTİYOR"

Edin Dzeko kalmak istiyor ve çok mutluyuz. Biz de kalmasını istiyoruz. Jose Mourinho da mutlu. Şu aşamada kalıyor. Ancak Suudi Arabistan'dan 30 milyon euro gelir, o zaman takdir başkanımızın olur.

"FERDİ'Yİ 40 MİLYON EUROYA SATMAYIZ"

Ferdi Kadıoğlu, başkanımız ve bizler için çok değerli. Ferdi gitmek istemezse, asla satmayacağız. 40 milyon euro getirin, Ali Koç kesinlikle Ferdi'yi satmaz! Ferdi bu kadar ısrara rağmen gitmek isterse, ancak o zaman ayrılırız. Koç'un sattığı oyunculara bakın... Rakamlar hep astronomik. Başkanın önceliği Fenerbahçe. 30 milyon üzeri Ferdi için gelebilir. Türkiye rekoru da olur. Ona rağmen Ferdi gitmek istemezse, Ali Koç asla yollamaz."