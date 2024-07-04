Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sürpriz karar: Görevi bırakıyor!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 13:06 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 13:25
Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevinden ayrılma kararı aldı. Koç'un destekleyeceği başkan da ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bırakmaya hazırlanıyor.
ALİ KOÇ ADAY OLMAYACAK!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başkan Ali Koç yeni sezon öncesi bugün 16.00'da yapılacak başkanlık seçimi için aday olmadığını kulüp başkanlarına iletecek.
BAŞKANLAR İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Diğer kulüp başkanlarının bazılarının Ali Koç'un görevine devam etmesini istediği ancak Ali Koç'un kararını değiştirmediği ifade edildi.
DAHA ÖNCE DE BAŞKANLIĞI BIRAKMIŞTI
Ali Koç, geçtiğimiz sezon içinde Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bırakmıştı. Ancak diğer kulüp başkanlarının talebiyle bu kararından vazgeçmişti.
ALİ KOÇ, HASAN ARAT'I DESTEKLEYECEK
Haber Global'in iddiasına göre; Yeni başkanın kim olacağı belirsizliği korurken Ali Koç, aday olması halinde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a destek verecek.
Kaynak: tgrthaber.com