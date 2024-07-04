Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sürpriz karar: Görevi bırakıyor!

04 Temmuz 2024 13:06 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 13:25

Fenerbahçe başkanlığında 3. dönemine başlayacak olan Ali Koç mazbatasını aldı!

Fenerbahçe başkanlığında 3. dönemine başlayacak olan Ali Koç mazbatasını aldı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bırakmaya hazırlanıyor.

ALİ KOÇ ADAY OLMAYACAK!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başkan Ali Koç yeni sezon öncesi bugün 16.00'da yapılacak başkanlık seçimi için aday olmadığını kulüp başkanlarına iletecek.

BAŞKANLAR İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Diğer kulüp başkanlarının bazılarının Ali Koç'un görevine devam etmesini istediği ancak Ali Koç'un kararını değiştirmediği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE BAŞKANLIĞI BIRAKMIŞTI

Ali Koç, geçtiğimiz sezon içinde Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bırakmıştı. Ancak diğer kulüp başkanlarının talebiyle bu kararından vazgeçmişti.

ALİ KOÇ, HASAN ARAT'I DESTEKLEYECEK

Haber Global'in iddiasına göre; Yeni başkanın kim olacağı belirsizliği korurken Ali Koç, aday olması halinde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a destek verecek.