Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu pazarlığı! Dortmund'dan forvet istedi

26 Haziran 2024 09:56 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:31

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kadrosundaki yıldız isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alan sarı-lacivertliler, takviye yapacağı bölgeler için de hazırda bekliyor.

NURİ ŞAHİN, FERDİ KADIOĞLU İÇİN ISRARCI

Genç teknik direktör Nuri Şahin, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz günlerde Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un başına geçen Şahin, sarı-lacivertlilerin yıldız sol bekinin transfer edilmesini talep etti.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Transfer çalışmalarına hız veren Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti. Alman ekibi, Fenerbahçe ile temas kurdu ve görüşmeler resmen başladı.

ALİ KOÇ DORTMUND'UN FORVETİNİ İSTEDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu transferi için Borussia Dortmund'dan gelen teklifi değerlendiren Fenerbahçe yönetimi, sarı-siyahlıların yıldız santrforu Niclas Füllkrug’u istedi. İki takım arasındaki görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

46 MAÇTA 16 GOL-10 ASİST

Ağustos 2023'te Werder Bremen'den 17 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan Niclas Füllkrug, 2023-24 sezonunda 46 maça çıktı. 31 yaşındaki Alman santrfor, bu maçlarda 16 gol atıp 10 da asist yaptı.