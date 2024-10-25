Acun Ilıcalı'dan Mourinho'ya sert uyarı: Kendine gel!

25 Ekim 2024 08:47 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:20

Fenerbahçe'nin Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maç öncesi salı günü Asbaşkan Acun Ilıcalı ile Teknik Direktör Mourinho arasında gerçekleşen toplantının detaylarını gazeteci Serdar Ali Çeliklar anlattı!

Fenerbahçe​ UEFA Avrupa Ligi​'nde oynadığı ve İngiliz devi ile 1-1 berabere kaldığı maç öncesi salı günü Teknik Direktör Jose Moirinho ile Asbaşkan Acun Ilıcalı​ arasında gerçekleşen toplantının perde arkasına ilişkin önemli iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, söz konusu toplantıda Ilıcalı'nın Moruniho'nun performansını eleştirerek sert bir uyarıda bulunduğunu öne sürdü.

MOURINHO, EN NEYSRİ'YI ŞİKAYET ETMİŞ

Çelikler, açıklamasında "Acun Ilıcalı, 'Hocam böyle olmaz diyor. Bir camia senin ağzına bakıyor. Saygı duyuyoruz sana ama sen de bir kendine gel' diyor. Mourınho cevap veriyor. 'Bu oyuncu istediğim verime gelmedi, bu beklediğim gibi çıkmadı' falan diyor, En-Nesyri için. Şunun savunması iyi değil, bunun kafası burada değil falan diyor Mourinho" ifadelerin kullandı.

En Nesyri, Fenerbahçe'ye Manchester United karşısında beraberliği getiren golü attı.

"BİZ GEÇEN SENE BU RAKİPLERİ YENİYORDUK"

Acun Ilıcalı'nın ise Portekizli çalıştırıcının bu sözlerine verdiği cevabı da paylaşan Çelikler, şunları söyledi: "Ilıcalı, 'Biz seninle oyuncu tartışamayız ama takım oynamıyor. Sonuçta bu rakiplere geçen sene başka bir şey oynuyorduk ve yeniyorduk' diyor. Toplantı bu şekilde bitiyor."