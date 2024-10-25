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Acun Ilıcalı'dan Mourinho'ya sert uyarı: Kendine gel!

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 08:47 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:20
Acun Ilıcalı&#039;dan Mourinho&#039;ya sert uyarı: Kendine gel!

Fenerbahçe'nin Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maç öncesi salı günü Asbaşkan Acun Ilıcalı ile Teknik Direktör Mourinho arasında gerçekleşen toplantının detaylarını gazeteci Serdar Ali Çeliklar anlattı!

FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi​'nde oynadığı ve İngiliz devi ile 1-1 berabere kaldığı maç öncesi salı günü Teknik Direktör Jose Moirinho ile Asbaşkan Acun Ilıcalı​ arasında gerçekleşen toplantının perde arkasına ilişkin önemli iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, söz konusu toplantıda Ilıcalı'nın Moruniho'nun performansını eleştirerek sert bir uyarıda bulunduğunu öne sürdü.

Acun Ilıcalı'dan Morinho'ya sert uyarı: Kendine gel! - 1. Resim

MOURINHO, EN NEYSRİ'YI ŞİKAYET ETMİŞ 

Çelikler, açıklamasında "Acun Ilıcalı, 'Hocam böyle olmaz diyor. Bir camia senin ağzına bakıyor. Saygı duyuyoruz sana ama sen de bir kendine gel' diyor. Mourınho cevap veriyor. 'Bu oyuncu istediğim verime gelmedi, bu beklediğim gibi çıkmadı' falan diyor, En-Nesyri için. Şunun savunması iyi değil, bunun kafası burada değil falan diyor Mourinho" ifadelerin kullandı.

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"BİZ GEÇEN SENE BU RAKİPLERİ YENİYORDUK"

Acun Ilıcalı'nın ise Portekizli çalıştırıcının bu sözlerine verdiği cevabı da paylaşan Çelikler, şunları söyledi: "Ilıcalı, 'Biz seninle oyuncu tartışamayız ama takım oynamıyor. Sonuçta bu rakiplere geçen sene başka bir şey oynuyorduk ve yeniyorduk' diyor. Toplantı bu şekilde bitiyor."

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ahmet25 Ekim 2024 09:05

Bu takımın acun gibi heriflerden temizlenmesi gerekiyor

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