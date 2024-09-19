Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşine düştü
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin eski İtalyan golcüsü Joao Pedro ile ilgileniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin çok altında kalarak, Brezilya Serie A ekibi Gremio'ya kiralanan ve ardından sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'ya İngiltere'den sürpriz bir takım talip oldu.
HULL CİTY, JOAO PEDRO'YA KANCA ATTI
Sports Digitale'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu kadrosuna katmak istiyor.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ
Haberde, İngiliz kulübünün bonservisi elinde olan 32 yaşındaki forvet için 1+1 yıllık teklif yaptığı belirtildi.
45 MAÇTA 3 GOL-1 ASİST
21 Temmuz 2022 tarihinde Cagliari'den Fenerbahçe'ye 4.68 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Joao Pedro, sarı-lacivertli ekip ile çıktığı 28 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.
Kiralık gittiği Gremio kulübünde 45 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Joao Pedro yine bir takımda oynayacakmış daha önceki takımlarda da harika performans gösterdi umarım bu takımda da güzel işler yapar