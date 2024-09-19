Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşine düştü

19 Eylül 2024 10:19 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:59

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin eski İtalyan golcüsü Joao Pedro ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe​'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin çok altında kalarak, Brezilya Serie A ekibi Gremio​'ya kiralanan ve ardından sözleşmesi feshedilen Joao Pedro​'ya İngiltere'den sürpriz bir takım talip oldu.

HULL CİTY​, JOAO PEDRO'YA KANCA ATTI

Sports Digitale'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı​'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu kadrosuna katmak istiyor.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Haberde, İngiliz kulübünün bonservisi elinde olan 32 yaşındaki forvet için 1+1 yıllık teklif yaptığı belirtildi.

45 MAÇTA 3 GOL-1 ASİST

21 Temmuz 2022 tarihinde Cagliari'den Fenerbahçe'ye 4.68 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Joao Pedro, sarı-lacivertli ekip ile çıktığı 28 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Kiralık gittiği Gremio kulübünde 45 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.