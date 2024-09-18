Acun Ilıcalı'dan Beştepe paylaşımı! Kıyafeti dikkat çekti, sosyal medya yıkıldı

18 Eylül 2024 14:59 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etmişti. O isimlerin arasında Acun Ilıcalı da vardı. Acun o anları bugün sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın altına Acun'un giydiği takım elbise üzerinden çok sayıda yorum yapıldı.