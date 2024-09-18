Acun Ilıcalı'dan Beştepe paylaşımı! Kıyafeti dikkat çekti, sosyal medya yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etmişti. O isimlerin arasında Acun Ilıcalı da vardı. Acun o anları bugün sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın altına Acun'un giydiği takım elbise üzerinden çok sayıda yorum yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı. Bu kabulde yer alan isimlerin arasında Acun Ilıcalı da vardı.
"ORADA BULUNMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUM"
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkıştığı anın fotoğrafına yer verdi. Acun paylaşımına şu notu düştü:
"Orada bulunmaktan büyük memnuniyet duydum. Sayın Cumhurbaşkanımıza misafirperverliği için teşekkür ederim"
TAKIM ELBİSE VE KRAVATINA YORUM YAĞDI
Acun Ilıca'lı Beştepe'deki ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Her yerde tişört giymesiyle tanınan Ilıcalı'nın ziyarette takım elbise ve kravatlı gören takipçileri paylaşımın altını yoruma boğdu.
İşte o yorumlar...