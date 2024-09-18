Dilan Çıtak Tatlıses'in olaylı gecesinin ardından Yasemin Şefkatli'den manidar paylaşım
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in önce bir hostesle daha sonra ise polisle tartışması ortaya çıkmış ve hakkında işlem başlatılmıştı. Arasının kötü olduğu kardeşi İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den ise manidar bir paylaşım geldi.
Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum-İstanbul seferinde yaşadığı tartışma sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses ve İdo Tatlıses bir açıklama yapmazken, İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den manidar bir açıklama geldi.
DİLAN ÇITAK TATLISES'E YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN OLAY SÖZLER
Bir süredir küs oldukları bilinen İdo Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses birbirini takip etmeyi bıraktı. Küs oldukları bilinen iki kardeş arasındaki polemik tekrar yükseldi. Dilan Çıtak Tatlıses'in hostes ile yaşadığı kavga sonrası İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den imalı paylaşım geldi. Yasemin Şefkatli, "Bir hiç için bir sürü gürültü" notunu paylaştı. Kısa sürede paylaşımını silen Yasemin Şefkatli'nin bu harekete Dilan Çıtak Tatlıses' e gönderme olarak yorumlandı.
Bu aile gerçekten de sürekli gündemde.. Umarım işlerini yoluna koyarlar