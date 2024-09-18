Dilan Çıtak Tatlıses'in olaylı gecesinin ardından Yasemin Şefkatli'den manidar paylaşım

18 Eylül 2024 12:49 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:54

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in önce bir hostesle daha sonra ise polisle tartışması ortaya çıkmış ve hakkında işlem başlatılmıştı. Arasının kötü olduğu kardeşi İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den ise manidar bir paylaşım geldi.