Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Cody Drameh imzayı attı!

23 Temmuz 2024 19:56 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 19:59

İngiliz ekip Hull City, Leeds United ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki İngiliz sağ bek Cody Drameh ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Cody Drameh yaptığı açıklamada, "Beni cezbeden şey kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın bana gösterdiği ilgiydi. Herkes beni gerçekten istiyor gibi görünüyordu. İstendiğimi hissetmek bir zevk ve bu beni cezbetti. Benim için biraz istikrarsız bir dönem oldu, çok dolaştım. Şimdi Hull'a yerleşmek ve umarım Hull'da büyük işler yapmak gerçekten çok güzel olur. Çok yönlü bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Kanat boyunca seviyorum, oldukça enerjiğim, savunmayı, bire birleri seviyorum ve hücumda da bir şeyler katabiliyorum. Çalışmak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten olumlu bir sezon geçirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.