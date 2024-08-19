Adana Demirspor futbolcusu Milad Mohammadi ile yolları ayırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 20:53 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 21:24
Adana Demirspor'da 30 yaşındaki sol bek Milad Mohammadi ile yollar ayrıldı.
Süper Lig takımı Adana Demirspor'da tecrübeli sol bek Milad Mohammadi ile yollar ayrıldı. Adana Demirspor, Milad Mohammadi'nin ayrılığını TFF'ye bildirdi.
Milad Mohammadi, Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynadığı 2 maça da ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com