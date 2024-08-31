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Adana Demirspor - Galatasaray maçı 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 20:52 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 20:56
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 11&#039;leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Adana Demirspor evinde Galatasaray'ı misafir ediyor. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında sahaya çıkıyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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Kaynak: tgrthaber.com
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