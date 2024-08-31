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Korcan Çelikay Adanaspor'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 19:15 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 19:18
Korcan Çelikay Adanaspor&#039;da!

Akdeniz temsilcisi Adanaspor, kaleci Korçan Çelikay'ı transfer ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor, kaleci Korcan Çelikay'ı renklerine bağladı.

Akdeniz temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre, 36 yaşındaki kaleci Korcan ile Kulüp Başkanı Asil Bostancı İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede Korcan ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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