Korcan Çelikay Adanaspor'da!

31 Ağustos 2024 19:15 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 19:18

Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor, kaleci Korcan Çelikay'ı renklerine bağladı.

Akdeniz temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre, 36 yaşındaki kaleci Korcan ile Kulüp Başkanı Asil Bostancı İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede Korcan ile bir yıllık sözleşme imzalandı.