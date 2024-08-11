Adanaspor Teknik Direktörü Francois Ciccolini: Taraftarlarımıza ihtiyacımız var

11 Ağustos 2024 00:17 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 00:20

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Sorumlusu Francois Ciccolini, taraftarlara mesaj gönderdi. Ciccolini, taraftarların sabırlı olmasını isteyerek, “Zamanla yarışmacı bir takım kuracağız ve daha iyiye gideceğiz” diye konuştu.

“İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK”

Adanaspor, ligin ilk haftasında evinde karşılaştığı Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Sorumlusu Francois Ciccolini, “İyi bir maç çıkardık. Hazırlıklara biraz geç başladık. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik, ikinci yarı biraz geride başladık ama kazanan taraf biz olduk” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARLARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR”

Taraftarlara da çağrı yapan Ciccolini, “Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Zamanla yarışmacı bir takım kuracağız ve daha iyiye gideceğiz. Büyük takım taraftarsız olmaz. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Siraç Akpınar

Adanaspor: Jankat Yılmaz (Dk. 73 Muhammed Emin Çelik), Fofona (Dk 81 Ferhat Katipoğlu), Hıdır Aytekin, Dabo, Metehan Altuntaş (Dk. 81 Alp Efe Kılınç), Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 61 Turgay Gemicibaşı), Metehan Feyzi Yıldırım, Diakete (Dk. 71 Metahan Mollaoğlu), Yepie

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Tayfun Vurgun (Dk. 46 Berkay Aydoğmuş), Sakıb Aytaç, Alper Karaman (Dk. 71 Maksut Taşkıran), Faye, Abuzer Gaffar Toplu (Dk. 60 Fernandes), Onur Özcan (Dk. 46 Nzaba), Sefa Narin, Mücahit Albayrak, Furkan Orak (Dk. 71 Altar Tan Hidayetoğlu), Oğuz Ceylan

Goller: Dk. 14 Metehan Altunbaş, Dk. 55 Ciss (Adanaspor), Dk. 78 Sefa Narin (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Ciss, Dk. 61 Hıdır Aytekin (Adanaspor), Dk. 19 Tayfun Vurgun, Dk. 88 Berkay Aydoğmuş (Esenler Erokspor)