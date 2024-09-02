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Al Nassr, Mohamed Simakan'ı renklerine bağladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 19:39 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 19:32
Al Nassr, Mohamed Simakan&#039;ı renklerine bağladı!

Suudi Arabistan takımı olan Al Nassr, RB Leipzig forması giyen Mohamed Simakan'ı kadrosuna kattı.

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al Nassr, stoper mevkiisine Mohamed Simakan takviyesini yaptı. Al Nassr, 24 yaşındaki stoperi renklerine bağladı.

Mohamed Simakan transferi için RB Leipzig'e 45 milyon euro bonservis bedeli ödendiği öğrenildi.

Strasbourg altyapısında yetişen Mohamed Simakan, 2021-2022 sezonu başında 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'e imza atmıştı.

Al-Nassr reach €45m agreement for Leipzig's Mohamed Simakan - Get French Football News

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Kaynak: tgrthaber.com
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