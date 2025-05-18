Alanyaspor-Beşiktaş | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu kafilede yer almazken sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo kadroda yer aldı. Maçın ilk yarısı Alanya ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İşte maçtan önce çıkan detaylar ve canlı anlatım...

58 puanla Samsunspor'un 1 puan önünde olan Beşiktaş, yerini korumak için deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için gittiği Alanya'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından karşılandı. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Otel önünde de toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, onlara forma imzalattı.

CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Maçta ilk düdük geldi.

6' İlk beş dakikalık zaman dilimi geride kaldı.

15' Rafa Silva'nın şutunda kaleci Ertuğrul geçit vermedi.

40' Alanyaspor'da Hwang ceza sahası çaprazında yerden vuruşunda takımını öne geçirdi.

45' İlk yarı Alanya ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

46' Maçın ikinci yarısı başladı.

50' Sağ kanattan gelişen pozisyonda, pasla birlikte ceza sahasında topla buluşan Ui-Jo Hwang, boş pozisyonda vuruşunu gerçekleştirdi. Beşiktaş savunması topu çizgiden çıkardı.

EKSİKLER VAR

Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Alanya’ya gitti. Kartal'da bu maçın kamp kadrosu da belli oldu. Anneannesi vefat ettiği için özel izinli olan Gedson Fernandes ile sakatlıkları bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın, Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Rafa Silva, Joao Mario, Elan Ricardo, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi ve Keny Arroyo."

Maça dair güncel gelişmeler ve canlı anlatım haberimizde olacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Alanyaspor Beşiktaş maçının VAR hakemi ise Josef Spurny olarak açıklandı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, J.Mario, Hadziahmetovic, Mustafa, Rafa, Rashica, Immobile

ALANYASPOR: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf, Cordova, Hwang, Sporar.

SOLSKJAER: İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Corendon Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şöyle:

"İyi bir takıma karşı oynayacağız. Amorim'in Sporting Lizbon'dan oyun anlayışını sürdüren bir hocaları var. 3-4-3 sistemiyle oynayan iyi bir teknik direktörlerleri var. Sezon sonu her takım için hedefler farklı olabiliyor. Bu hedefler için her takım savaşıyor ve motivasyonlar yüksek oluyor. İyi bir oyunla, iyi bir sonuç almak istiyoruz."

"TEK ORİJİNAL ORTA SAHAMIZ AMİR DİYEBİLİRİZ"

Gedson Fernandes'in kadroda olmamasını da değerlendiren Solskjaer, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Maalesef kişisel sebeplerinden ötürü bizimle burada değil. Tek orijinal orta sahamız Amir diyebiliriz. Ona güveniyoruz. O da diğer hocalardan da destek alacaktır." dedi.