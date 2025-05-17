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 | Emir Yücel

Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında galibiyet peşinde

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş, yarın Corendon Alanyaspor’a konuk olacak. GAİN Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında galibiyet peşinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 09:20

Ligde son dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden siyah-beyazlı ekip, Alanya deplasmanından da 3 puanla dönerek Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmek istiyor. 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 58 puanla 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi Alanyaspor ise son dört haftada iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 10 galibiyet ve 8 beraberlikle 38 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, düşme hattının sadece bir basamak üstünde 15. sırada bulunuyor.

Beşiktaş’ta 3 Önemli Eksik

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları nedeniyle, Gedson Fernandes ise ailevi bir nedenle Alanya karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan takımla antrenmanlara dönen Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’den görev bekleyecek. Uzun süredir sakat olan Bakhtiyor Zaynutdinov ise kadroda yer almayacak.

Kart Sınırındaki Oyuncular

Beşiktaş’ta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleci Ersin Destanoğlu, forvet oyuncuları Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen Emirhan Topçu, Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.


Mert Günok Geri Dönüyor

Adana Demirspor karşılaşmasında cezasını tamamlayan kaleci Mert Günok, teknik direktör Solskjaer’in görev vermesi halinde yeniden kaleyi devralacak.

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