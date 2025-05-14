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 | Murat Makas

Beşiktaş Patrik Schick için ısrarlı!

Gelecek sezon iddialı kadro kurmak isteyen Beşiktaş forvet hattı için Patrik Schick'i listeye aldı. Bayer Leverkusen’de Xabi Alonso’nun yerine gelecek yeni teknik direktörün Patrik Schick ile ilgili vereceği karar Beşiktaş'ı ilgilendiriyor. Beşiktaş transfer sürecini yakından takip ediyor.

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Beşiktaş Patrik Schick için ısrarlı!
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 16:07

Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluk hedefi için iddialı kadro kurmak istiyor. Avrupa’nın önde gelen isimleri transfer listesine ekleniyor.

PATRİK SCHİCK LİSTEDE EN ÖNDE

Siyah-beyazlılarda listenin ilk sırasında Alman ekibi Bayer Leverkusen'in Çekyalı yıldızı Patrik Schick yer alıyor. Yeni sezonda takımdan ayrılma ihtimali bulunan 1.91 boyundaki futbolcunun kaderi ilerleyen süreçte belli olacak. Teknik direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid ile anlaşmasının ardından yeni bir arayışa geçen Alman ekibi, gelecek isme Schick'in geleceğini bırakacak.

Beşiktaş Patrik Schick için ısrarlı!

IMMOBILE BEKLENİYOR

Yeni teknik direktör Çekyalı oyuncuyu takımda düşünürse siyah-beyazlılar alternatif isimlere yönelecek. Eğer satışına onay gelirse Başkan Serdal Adalı hemen harekete geçerek oyuncu için kesenin ağzını açacak. İtalyan yıldız Immobile ile yolları ayırarak oyuncunun senelik 10 milyon Euro'yu bulan maliyetinden kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar, bunu başarabilirse forvet transferinde çok daha rahat bir şekilde hareket edebilecek.

Beşiktaş Patrik Schick için ısrarlı!
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