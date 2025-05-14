Beşiktaş'a kule gibi forvet! Jose Mourinho detayı dikkat çekti

Beşiktaş yeni sezonda iddialı kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip forvet hattını güçlendirmek için Jose Mourinho'nun eski öğrencisini listeye aldı. İşte detaylar...

Gelecek sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatmak istemeyen Beşiktaş iddialı kadro kurmak istiyor. Forvet transferi yapmak isteyen siyah-beyazlıların 1.94'lük İngiliz golcü Tammy Abraham ile ilgilendiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ, ABRAHAM'IN PEŞİNDE

Sabah'ta yer alana habere göre, Beşiktaş, Roma'nın sezon başında Milan'a kiraladığı 27 yaşındaki santrforu radarına aldı. Sezonun bitmesiyle birlikte Roma'ya dönecek Abraham'ın kiralık sözleşmesinde herhangi bir opsiyonunun bulunmadığı aktarıldı.

JOSE MOURINHO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Abraham, 2021-2022'de Jose Mourinho'nun Roma'yı çalıştırdığı dönemde Chelsea'den 41 milyon euro bonservis bedeliyle alınmıştı. İngiliz futbolcu bu sezon Milan formasıyla 43 maça çıktı. Abraham bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

Öte yandan yıldız futbolcunun ismi daha önce Fenerbahçe ile anılmıştı. Edin Dzeko ve Yusuf en-Nesyri’nin gitme ihtimali nedeniyle forvet hattına güçlü takviye yapmak isteniyor. Fenerbahçe yönetimi bu doğrultuda Tammy Abraham'ı tekrar listeye alabilir.

