Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'a kule gibi forvet! Jose Mourinho detayı dikkat çekti

Beşiktaş yeni sezonda iddialı kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip forvet hattını güçlendirmek için Jose Mourinho'nun eski öğrencisini listeye aldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'a kule gibi forvet! Jose Mourinho detayı dikkat çekti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 12:30

Gelecek sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatmak istemeyen Beşiktaş iddialı kadro kurmak istiyor. Forvet transferi yapmak isteyen siyah-beyazlıların 1.94'lük İngiliz golcü Tammy Abraham ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş'a kule gibi forvet! Jose Mourinho detayı dikkat çekti

BEŞİKTAŞ, ABRAHAM'IN PEŞİNDE

Sabah'ta yer alana habere göre, Beşiktaş, Roma'nın sezon başında Milan'a kiraladığı 27 yaşındaki santrforu radarına aldı. Sezonun bitmesiyle birlikte Roma'ya dönecek Abraham'ın kiralık sözleşmesinde herhangi bir opsiyonunun bulunmadığı aktarıldı.

Beşiktaş'a kule gibi forvet! Jose Mourinho detayı dikkat çekti

JOSE MOURINHO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Abraham, 2021-2022'de Jose Mourinho'nun Roma'yı çalıştırdığı dönemde Chelsea'den 41 milyon euro bonservis bedeliyle alınmıştı. İngiliz futbolcu bu sezon Milan formasıyla 43 maça çıktı. Abraham bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

Öte yandan yıldız futbolcunun ismi daha önce Fenerbahçe ile anılmıştı. Edin Dzeko ve Yusuf en-Nesyri’nin gitme ihtimali nedeniyle forvet hattına güçlü takviye yapmak isteniyor. Fenerbahçe yönetimi bu doğrultuda Tammy Abraham'ı tekrar listeye alabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'a transferde dev rakip! Bayern Münih yıldız oyuncu için harekete geçti
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.