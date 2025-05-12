Beşiktaş'a transferde dev rakip! Bayern Münih yıldız oyuncu için harekete geçti

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Ciro Immobile'nin yerine lider bir forvet almayı hedefliyor. Bu doğrultuda listeye Patrik Schick eklendi. Schick ile yakından ilgilenen Beşiktaş'a transfer dev bir rakip geldi.

Beşiktaş yeni sezonda kötü gidişatı bitirmek için iddialı kadro kurmak istiyor. Avrupa kupalarına katılmak isteyen siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına başladı. Serdal Adalı’nın yeniden başkan olmasıyla yönetim performansı kötü futbolcuların gönderilmesi için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ'A SCHİCK TRANSFERİNDE DEV RAKİP

Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefi olan Ciro Immobile'nin yerine Bayer Leverkusen Patrik Schick düşünülüyordu. Hücum hattında liderlik rolü üstlenecek bir oyuncu arayan Beşiktaş, Patrik Schick ile bu eksiği kapatmayı planlıyordu. Ancak transferde dişli rakip çıktı.

BAYERN MÜNİH NABIZ YOKLUYOR

Sport Bild'in iddialarına göre Bundesliga şampiyonu, rotasını Schick'e çevirdi. Haberde belirtilene göre Bayern Münih, uzun süredir takipte olduğu Viktor Gyökeres'ten vazgeçti. Leroy Sane'nin ayrılığına yönelik önlem almak isteyen Alman devi, bu doğrultuda transfer listesine yeni isimler ekledi. Florian Wirtz ve Patrik Schick Alman devinin transfer listesinde.

Haberde özellikle Patrik Schick'in Bayern Münih'in golcülerine kıyasla verimliliği gözler önüne serildi. Çek golcü, 90 dakikada 1 gol katkısı ile istatistik olarak Harry Kane dışındaki bütün Münih oyuncularının önünde yer aldı.

