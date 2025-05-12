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 | Murat Makas

Sergen Yalçın'dan canlı yayında çarpıcı iddia! ''Yüzde yüz kesinleşti''

Süper Lig'in 35'nci haftası alt sıraları ilgilendiren haftaya sahne oldu. Galatasaray'ın zaten şampiyon olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, küme düşecek 2 takımı 'yüzde yüz' diyerek açıkladı.

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Sergen Yalçın'dan canlı yayında çarpıcı iddia! ''Yüzde yüz kesinleşti''
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 10:26

Trendyol Süper Lig'in 35'nci haftasında Trabzonspor’u yenen Galatasaray şampiyonluğa daha yakın olurken Beşiktaş ise Avrupa yolunda hedefine yaklaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren haftada Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçın ardından Sergen Yalçın, Ekol TV'de çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Sergen Yalçın'dan canlı yayında çarpıcı iddia! ''Yüzde yüz kesinleşti''

''SİVAS YÜZDE 100 DÜŞTÜ''

Küme düşecek takımları açıklayan Sergen Yalçın, "Sivas yüzde 100 düştü. Bodrum, içerideki 2 maçını kazanırsa kalabilir. Bodrum'un maç kazanabileceğini düşünmüyorum. Bana göre ikisi düştü. Sivas yüzde 100 düştü zaten. Hiç kurtuluş yok. Mucize olursa Bodrum kurtarır." dedi.

Sergen Yalçın'dan canlı yayında çarpıcı iddia! ''Yüzde yüz kesinleşti''

''BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ''

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, "Ligin üstünde zaten iş bitti. Galatasaray şampiyon oldu. Beşiktaş'ta Samsun'un önünde ligi üçüncü bitirdi." ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sergen Yalçın aslen nereli?
Ali Rıza Sergen Yalçın, 5 Kasım 1972'de İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos beldesinde, Günsel ile Özer Yalçın çiftinin ilk çocuğu olarak doğdu.
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