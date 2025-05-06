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 | Murat Makas

Sergen Yalçın yayında sert cevap verdi: 'İkisini de reddettim, ortalığı karıştırdı'

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında olan Sergen Yalçın, Valentin Rosier’in açıklamalarına sert cevap verdi. Ayrıca takımın eski futbolcusu Rachid Ghezzal ile ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "İkisini reddettim, takımı karıştırdı!" dedi.

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Sergen Yalçın yayında sert cevap verdi: 'İkisini de reddettim, ortalığı karıştırdı'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 15:51

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Valentin Rosier’in açıklamaları siyah-beyazlı ekipte gündemini koruyor. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş'ta o dönem takımın başında olan Sergen Yalçın, Rosier’in açıklamalarına cevap verdi.

Sergen Yalçın yayında sert cevap verdi: 'İkisini de reddettim, ortalığı karıştırdı'

''İYİ DEĞİLSE GELDİĞİ GİBİ GİDER DEDİM''

Sergen Yalçın'ın KAFA Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda "Rossier ve Ghezzal'ı kimse tanımaz, geçsinler o işleri. Rosier'i tanımıyordum geldiğinde, 'İyi bir sağ bek aldık' dediler. 'İyise güzel, oynatırım. İyi değilse geldiği gibi gider' dedim."Ghezzal'ı da kendim izleyip aldım, Türkiye'de kimse tanımaz. Ghezzal'ı beğendiğim için aldım. Bu iki oyuncunun da Beşiktaş'a geldiklerinde Beşiktaş'a çok ihtiyaçları vardı. Biri Sporting'in 4. sağ beki, antrenmana bile çıkmıyor orada. Ghezzal da Leicester City'de kadro dışı. İkisini de biz buradan aldık, açlardı bunlar, ihtiyaçları vardı. Aldığımız sene çok mücadele ettiler, çok savaştılar çünkü açlardı." dedi.


Sergen Yalçın iki futbolcunun Beşiktaş’ı kullanacağını iddia ederek, "Sezon bittikten sonra verdiğim raporda ikisini de almayın dedim. Sezon bittikten sonra bu iki oyuncu da Beşiktaş'ı kullanmaya kalktılar. İkisine de ret verdim, 'Almayın' dedim." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın yayında sert cevap verdi: 'İkisini de reddettim, ortalığı karıştırdı'

''BEN İKİSİNE DE RET VERDİM''

Sergen Yalçın açıklamalarına şöyle devam etti:
"Onlardan biz alacağımızı aldık, ondan sonra bir şey alamayacağız. Biz o sene bedavaya takım kurduk. Ghezzal'a hiçbir şey ödemedik maaşının yarısını biz ödedik, Rosier zaten 400 bin falan komik bir paraya oynuyordu. Aldığımız bütün oyuncular çok ucuz rakamlardaydı. İhtiyacı olan, aç olan oyuncuları aldık bize faydalı olsunlar diye. Yaptığımız iş tuttu, oldu. Oldu, bitti... Bir daha olmayacak çünkü onlar da alacaklarını aldılar. Bize o şunu veriyor, bu parayı teklif ediyor havasına girdiler."

Sergen Yalçın yayında sert cevap verdi: 'İkisini de reddettim, ortalığı karıştırdı'

"Ben ikisine de ret verdim. Ben sonrasını bildiğim için neler olacağını. Rosier konusunda çok nettim. Öteki sene takımın karışmasının en büyük nedeni de Rosier'di. 1 numaralı nedenlerinden biri o. Ayrıntıya girmiyorum fazla anlatmayayım ama o liste başı o işlerde. Kötü gittiğimiz sezonda o işlerdeki elebaşlarından biri Rosier'di."

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