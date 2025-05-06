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 | Murat Makas

Beşiktaş golcüsünü buldu! Sürpriz isimle ön görüşme tamam

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş forvet hattını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar golcü transferinde sürpriz bir isme yöneldi. Beşiktaş yönetimi hücum bölgesine takviye için Marko Livaja’yı listeye aldı. Transfer için ön görüşmenin yapıldığı iddia edildi.

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Beşiktaş golcüsünü buldu! Sürpriz isimle ön görüşme tamam
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 10:54

Beşiktaş kötü gidişatı sonlandırıp birçok oyuncuyla yolları ayırarak yeni sezonda iddialı kadro kurmayı hedefliyor. Yönetim transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Ciro Immobile’nin tartışmalı performansı sonrası gözler hücum hattında. Siyah-beyazlılar Hırvatistan Ligi'nin yıldız ismi Marko Livaja'yı radarına aldı.

Beşiktaş golcüsünü buldu! Sürpriz isimle ön görüşme tamam

LİVAJA İSTANBUL'A SICAK BAKIYOR

Livaja, hem skor üretip hem de atakta arkadaşlarını besleyen bir oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Hajduk Split forması giyen ve 30 Haziran 2027'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli golcünün, İstanbul seçeneğine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş golcüsünü buldu! Sürpriz isimle ön görüşme tamam

27 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 32 maça çıkan 1.84 boyundaki Marko Livaja, 17 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Livaja, hücum hattında çeşitlilik yaratabilecek potansiyele sahip. Beşiktaş yönetiminin, Livaja için 6-7 milyon euro bandında bir teklif hazırlığında olduğu bildiriliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde, Hırvat futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere İstanbul'un yolunu tutması bekleniyor.

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ETİKETLER
#Futbol
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#hajduk split
#Marko Livaja
#Hırvatistan Ligi
#Spor
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