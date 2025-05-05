Rachid Ghezzal'dan Beşiktaşlı futbolcuyla paylaşım:

İstanbul
Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal, Arthur Masuaku'yla birlikte paylaşım yaptı. Yemek yedikleri esnada Arthur Masuaku'nun fotoğrafını çeken Rachid Ghezzal, "Yeni Rüdiger" ifadesini kullandı.
Beşiktaş; derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken, Arthur Masuaku da iyi bir performans göstermişti. Akabinde ise bugün Arthur Masuaku ile yemek yiyen eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, sosyal medya paylaşımı yaptı ve esprili bir dille arkadaşına övgüde bulundu.
Eski Beşiktaş futbolcularından Rachid Ghezzal, Arthur Masuaku'yu hikâyesinde paylaştı. Cezayirli futbolcu açıklamaya, Masuaku'nun stoper olarak gösterdiği performansı vurgulamak için "Yeni Rüdiger" yazdı.
Beşiktaş ile bu sezon 43 maça çıkan Masuaku, 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.