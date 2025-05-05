Rachid Ghezzal'dan Beşiktaşlı futbolcuyla paylaşım:

Beşiktaş; derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken, Arthur Masuaku da iyi bir performans göstermişti. Akabinde ise bugün Arthur Masuaku ile yemek yiyen eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, sosyal medya paylaşımı yaptı ve esprili bir dille arkadaşına övgüde bulundu.

RACHID GHEZZAL'DAN ARTHUR MASUAKU PAYLAŞIMI

Eski Beşiktaş futbolcularından Rachid Ghezzal, Arthur Masuaku'yu hikâyesinde paylaştı. Cezayirli futbolcu açıklamaya, Masuaku'nun stoper olarak gösterdiği performansı vurgulamak için "Yeni Rüdiger" yazdı.

ARTHUR MASUAKU'NUN PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 43 maça çıkan Masuaku, 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.