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 | Burak Ayaydın

Rachid Ghezzal'dan Beşiktaşlı futbolcuyla paylaşım: "Yeni Rüdiger"

Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal, Arthur Masuaku'yla birlikte paylaşım yaptı. Yemek yedikleri esnada Arthur Masuaku'nun fotoğrafını çeken Rachid Ghezzal, "Yeni Rüdiger" ifadesini kullandı.

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Rachid Ghezzal'dan Beşiktaşlı futbolcuyla paylaşım:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 22:23

Beşiktaş; derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken, Arthur Masuaku da iyi bir performans göstermişti. Akabinde ise bugün Arthur Masuaku ile yemek yiyen eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, sosyal medya paylaşımı yaptı ve esprili bir dille arkadaşına övgüde bulundu.

RACHID GHEZZAL'DAN ARTHUR MASUAKU PAYLAŞIMI

Eski Beşiktaş futbolcularından Rachid Ghezzal, Arthur Masuaku'yu hikâyesinde paylaştı. Cezayirli futbolcu açıklamaya, Masuaku'nun stoper olarak gösterdiği performansı vurgulamak için "Yeni Rüdiger" yazdı.

Rachid Ghezzal'dan Beşiktaşlı futbolcuyla paylaşım: "Yeni Rüdiger"

ARTHUR MASUAKU'NUN PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 43 maça çıkan Masuaku, 1 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

MASUAKU'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Kongolu savunmacının, gelecek yaz itibarıyla kontratı sona eriyor.
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ETİKETLER
#arthur masuaku
#arthur masuaku
#rachid ghezzal
#rachid ghezzal
#Sosyal Medya Paylaşımı
#Beşiktaş Futbol Kulübü
#Spor
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