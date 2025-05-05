Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Emre Akbaba transferi gerçekleşiyor: Arda Turan'ın Eyüpspor'unda sürpriz ayrılık!

Emre Akbaba için Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da kritik saatler yaşanıyor. Emre Akbaba transferinin sürpriz şekilde öne çıktığı süreçte, Arda Turan'ın vereceği Eyüpspor kararına göre her şey şekillenecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emre Akbaba transferi gerçekleşiyor: Arda Turan'ın Eyüpspor'unda sürpriz ayrılık!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 19:14
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 19:14

Emre Akbaba transferinde Arda Turan ve Eyüpspor ikilemi yaşanıyor. Arda Turan'ın Eyüpspor'dan ayrılması durumunda, Emre Akbaba da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

EMRE AKBABA TRANSFERİ ARDA TURAN'IN EYÜPSPOR SÜRECİYLE NETLEŞECEK

Emre Akbaba şu an için Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un gidişatından çok memnunken, Arda hocanın Süper Lig ekibinden ayrılma kararıyla birlikte tüm süreç değişecek! Arda Turan'ın Eyüpspor'a veda etmesiyle birlikte Süper Lig ekibinin projesinde küçülmeye gidileceğini düşünen Emre Akbaba, Avrupa arenasında forma giyebileceği bir başka kulübe transfer olmaya sıcak bakıyor. Ayrıca halihazırdaki sürece ek olarak Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab tarafından da gelecek sezon için düşünülen tecrübeli on numara, Arda Turan'ın olası ayrılığıyla birlikte Eyüpspor'daki kariyerini sonlandırmak istiyor.

Emre Akbaba transferi gerçekleşiyor: Arda Turan'ın Eyüpspor'unda sürpriz ayrılık!

ARDA TURAN EYÜPSPOR'DAN AYRILABİLİR

Shakhtar Donetsk ile Arda Turan arasında resmi görüşmeler devam ederken, genç çalıştırıcının gelecek sezon itibarıyla Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan ayrılacağı iddiaları yoğun şekilde gündemi meşgul ediyor.

Emre Akbaba transferi gerçekleşiyor: Arda Turan'ın Eyüpspor'unda sürpriz ayrılık!

EMRE AKBABA'NIN KARİYER İMZASI

32 yaşındaki Emre Akbaba, kariyerinin son imzası olarak gördüğü bu transfer sürecinde doğru kararı vermek ve iyi bir projede yer almak istiyor.

Emre Akbaba transferi gerçekleşiyor: Arda Turan'ın Eyüpspor'unda sürpriz ayrılık!

EMRE AKBABA'NIN EYÜPSPOR PERFORMANSI

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Eyüpspor ile bu sezon 35 maça çıkan Emre Akbaba, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE AKBABA'NIN EYÜPSPOR İLE OLAN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Yetenekli 10 numaranın, İstanbul ekibiyle 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Türkiye'yi sallayacak hamle: Büyük istifa için imza toplanacak!
Mert Müldür'e güle güle: Fenerbahçe'de derbi faturası ağır oldu!
ETİKETLER
#istifa
#eyüpsor
#eyüpspor
#arda turan
#emre akbaba
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.