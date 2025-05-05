Emre Akbaba transferi gerçekleşiyor: Arda Turan'ın Eyüpspor'unda sürpriz ayrılık!

Emre Akbaba için Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da kritik saatler yaşanıyor. Emre Akbaba transferinin sürpriz şekilde öne çıktığı süreçte, Arda Turan'ın vereceği Eyüpspor kararına göre her şey şekillenecek.

Emre Akbaba transferinde Arda Turan ve Eyüpspor ikilemi yaşanıyor. Arda Turan'ın Eyüpspor'dan ayrılması durumunda, Emre Akbaba da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

EMRE AKBABA TRANSFERİ ARDA TURAN'IN EYÜPSPOR SÜRECİYLE NETLEŞECEK

Emre Akbaba şu an için Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un gidişatından çok memnunken, Arda hocanın Süper Lig ekibinden ayrılma kararıyla birlikte tüm süreç değişecek! Arda Turan'ın Eyüpspor'a veda etmesiyle birlikte Süper Lig ekibinin projesinde küçülmeye gidileceğini düşünen Emre Akbaba, Avrupa arenasında forma giyebileceği bir başka kulübe transfer olmaya sıcak bakıyor. Ayrıca halihazırdaki sürece ek olarak Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab tarafından da gelecek sezon için düşünülen tecrübeli on numara, Arda Turan'ın olası ayrılığıyla birlikte Eyüpspor'daki kariyerini sonlandırmak istiyor.

ARDA TURAN EYÜPSPOR'DAN AYRILABİLİR

Shakhtar Donetsk ile Arda Turan arasında resmi görüşmeler devam ederken, genç çalıştırıcının gelecek sezon itibarıyla Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan ayrılacağı iddiaları yoğun şekilde gündemi meşgul ediyor.

EMRE AKBABA'NIN KARİYER İMZASI

32 yaşındaki Emre Akbaba, kariyerinin son imzası olarak gördüğü bu transfer sürecinde doğru kararı vermek ve iyi bir projede yer almak istiyor.

EMRE AKBABA'NIN EYÜPSPOR PERFORMANSI

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Eyüpspor ile bu sezon 35 maça çıkan Emre Akbaba, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.