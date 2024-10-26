Alanyaspor'da Antalyaspor mesaisi sona erdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ekim 2024 22:30 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 22:32
Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor'u misafir edecek Alanyaspor'da hazırlıklar tamamlandı.
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Kaynak: tgrthaber.com