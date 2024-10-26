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Alanyaspor'da Antalyaspor mesaisi sona erdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ekim 2024 22:30 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 22:32
Alanyaspor&#039;da Antalyaspor mesaisi sona erdi!

Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor'u misafir edecek Alanyaspor'da hazırlıklar tamamlandı.

Alanyaspor​, Trendyol Süper Lig​'in 10. haftasında evinde Antalyaspor​ ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke​ yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Fatih Tekke:

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Kaynak: tgrthaber.com
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