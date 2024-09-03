Alex Telles'in yeni adresi belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 10:29 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:33
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile olan sözleşmesini fesheden ve serbest oyuncu statüsüne geçen Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı sol bek Alex Telles'in yeni adresi belli oldu.
ÜLKESİNE DÖNÜYOR
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilya ekibi Botafogo, Galatasaray formasıyla 4 kupa kazanan 31 yaşındaki Alex Telles ile anlaşma sağladı.
38 MAÇTA 3 GOL-5 ASİST
Geçtiğimiz sezon başında Manchester United'dan 4.6 milyon euro karşılığında transfer olduğu Al Nassr'da 38 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
GALATASARAY'DA 4 KUPA KAZANDI
Süper Lig'de iki dönem Galatasaray forması giyen tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı takımla Süper Lig (1), Türkiye Kupası (2) ve Süper Kupa (1) şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: tgrthaber.com