Ali Koç, Aziz Yıldırım ile buluşmuştu! Fenerbahçe'deki dev zirvede Galatasaray kararı

20 Aralık 2024 09:45 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:53

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç'un sürpriz buluşmasının detayları ortaya çıktı. İki güçlü ismi bir araya getiren ana unsur Galatasaray ile son dönemde yaşanan amansız rekabet!

Fenerbahçe​'de dün akşam tarihi bir buluşma gerçekleşti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla duyurulan zirve, kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım​ ile mevcut başkan Ali Koç​'u bir araya getirdi. Eski ve yeni yöneticilerin de hazır bulunduğu büyük toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıkarken, Galatasaray​ detayı dikkat çekti.

3 ANA BAŞLIKLI TOPLANTI

Ensonhaber.com'da yer alan bilgilere göre görüşme, sportif konular yerine kulübün mali yapısı ve gelecek planlamaları üzerine konuşma amacıyla gerçekleştirildi. Bu doğrultuda kulübün geleceğini şekillendirecek şu başlıklar masaya yatırıldı.

Borç yapılandırması: Fenerbahçe’nin mali durumunu iyileştirmek ve borçları azaltmak adına yeni finansman modelleri ele alındı.

Stratejik planlama: Kulüp gelirlerini artırmaya yönelik projeler, sponsorluk anlaşmaları ve finansal sürdürülebilirlik adımları tartışıldı.

Tecrübe ve vizyon: Aziz Yıldırım’ın başkanlık döneminde edindiği tecrübeler ile Ali Koç’un modern vizyonu birleştirilerek kulüp için yeni bir yol haritası çizilmesi amaçlandı.

GALATASARAY İLE REKABETTE GÜÇ BİRLİĞİ

Ancak toplantının en önemli gündem maddesini son dönemde iplerin hiç olmadığı kadar gerildiği ezeli rakip Galatasaray oluşturdu. İki başkan, Galatasaray ile saha içindekinin yanı sıra saha dışı mücadele için de fikir birliğine vardı.

Tarihi buluşma, Fenerbahçe camiası tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları, taraftarlardan onbinlerce beğeni aldı. Birçok taraftar, bu birlikteliğin kulüp için yeni bir başlangıç olabileceği görüşünde birleşti.