Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Ali Koç, Fenerbahçe'de yeni sezon için harekete geçti! Jose Mourinho için kesenin ağzını açtılar

Ali Koç, Fenerbahçe'de yeni sezon için harekete geçti! Jose Mourinho için kesenin ağzını açtılar

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 May 2024 10:04 - Güncelleme : 11 May 2024 10:48
Ali Koç, Fenerbahçe&#039;de yeni sezon için harekete geçti! Jose Mourinho için kesenin ağzını açtılar

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonu için harekete geçen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile görüştüğü ortaya çıktı. Jose Mourinho'nun maaş beklentisi Fenerbahçe'de para keselerinin ağzını açtırttı.

2023-24 Süper Lig sezonunda hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe ciddi adımlar atıyor. Ali Koç, 2024-25 sezonu için şimdiden yeni bir teknik direktör arayışına girdi. 

ALİ KOÇ, FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON İÇİN HAREKETE GEÇTİ! 

Türk Hava Yolları'nın çekimi için İstanbul'a gelen efsane teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya gelen Ali Koç, Fenerbahçe'nin kesesini açtı. 

Ali Koç, Fenerbahçe'de yeni sezon için harekete geçti! Jose Mourinho için kesenin ağzını açtılar - 1. Resim

Şampiyonluk için mucizeye ihtiyacı olan Fenerbahçe, yönetimsel olarak da zorlu bir süreçten geçiyor. Sadettin Saran mevcut başkan Ali Koç'un Mourinho için 12 milyon Euro gözden çıkardığını belirtti. Ancak Mourinho, kendi özel ekibi için 3 milyon Euro daha istediği iddia edildi. 

Ali Koç, Fenerbahçe'de yeni sezon için harekete geçti! Jose Mourinho için kesenin ağzını açtılar - 2. Resim

JOSE MOURİNHO İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR 

THY çekimleri sırasında Futbolu özlediğini belirten Mourinho'nun teklife sıcak baktığı ancak görev yapıp yapmayacağına dair fikrinin net olmadığı da iddialar arasında yer aldı. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...