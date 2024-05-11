Ali Koç, Fenerbahçe'de yeni sezon için harekete geçti! Jose Mourinho için kesenin ağzını açtılar

11 May 2024 10:04 - Güncelleme : 11 May 2024 10:48

2023-24 Süper Lig sezonunda hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe ciddi adımlar atıyor. Ali Koç, 2024-25 sezonu için şimdiden yeni bir teknik direktör arayışına girdi.

ALİ KOÇ, FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Türk Hava Yolları'nın çekimi için İstanbul'a gelen efsane teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya gelen Ali Koç, Fenerbahçe'nin kesesini açtı.

Şampiyonluk için mucizeye ihtiyacı olan Fenerbahçe, yönetimsel olarak da zorlu bir süreçten geçiyor. Sadettin Saran mevcut başkan Ali Koç'un Mourinho için 12 milyon Euro gözden çıkardığını belirtti. Ancak Mourinho, kendi özel ekibi için 3 milyon Euro daha istediği iddia edildi.

JOSE MOURİNHO İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR

THY çekimleri sırasında Futbolu özlediğini belirten Mourinho'nun teklife sıcak baktığı ancak görev yapıp yapmayacağına dair fikrinin net olmadığı da iddialar arasında yer aldı.