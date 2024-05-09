Ali Koç Fenerbahçe'deki 3. dönemi için kolları sıvadı! Yeniden aday olacak

09 May 2024 20:48 - Güncelleme : 09 May 2024 21:00

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun mucizelere kalmasının ardından Fenerbahçe’de gözler başkanlık makamına çevrildi. Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran üçgeninde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

SADETTİN SARAN: "ALİ KOÇ ADAY OLURSA ÇEKİLİRİM"

Sadettin Saran, Başkan Ali Koç'un aday olmaması halinde aday olacağını açıklamıştı.

Saran, Ali Koç’a bir çağrıda bulunarak, "Cuma (yarın) gününe kadar kararını açıklamasını bekliyorum. Aday olursa Ali beyin lehine çekilirim" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ ADAY OLMAYA KARAR VERDİ!

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimde tekrar aday olacak.

YÖNETİMİNİ DEĞİŞTİRECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre de; Ali Koç seçime girmeye hazırlanıyor. Yönetim kurulunun %70’ini değiştirecek.

Ali Koç seçimde 'resmen' aday olursa yeni dönemde yönetim kurulunda önemli değişikliklere gidecek. Yönetimde yer alan bazı isimlere şimdiden yeni dönemde olmayacağı söylendi.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Sadettin Saran'ın aday olması halinde Aziz Yıldırım'ın aday olacağı iddia ediliyordu.

Yıldırım'ın Ali Koç'a karşı aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.