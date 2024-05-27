Ali Koç seçim öncesi açıklamalarda bulundu! 'Böcekleri ezeceğiz'

27 May 2024 19:20 - Güncelleme : 27 May 2024 19:20

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimler öncesinde Mersin'deki kulüp delegeleriyle buluştu ve gündem oluşturan açıklamalarda bulundu.

"2006'DA BEN Mİ BAŞKANDIM"

"Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dediniz, neden yeniden aday oldunuz?" sorusuna Ali Koç, "Benim ve arkadaşlarımın temiz futbol misyonuyla alakası var. Fenerbahçe'nin ilkesi ve duruşuyla alakası var. Ondan taviz versek iyi mi kötü mü olur camianın karar vereceği durum. Biz 7 senede 3 kere son hafta kendi sahamızda şampiyonluk verdik. Haluk Ulusoy'un 2006 kurgusunda ben mi başkandım, ben mi yöneticiydim. Değildim. Dolayısıyla benim kişiliğimle alakalı değil" dedi.

"VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN YARIM KALMAMASI İÇİN ADAY OLACAĞIZ"

Ali Koç, "Bu mücadeleyi en çok veren biziz. En ciddi, samimi anlamda veren biziz. Ucuna geldik. Bu verdiğimiz mücadelenin yarım kalmaması için yeniden aday olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK KULÜP İMZALARINI GERİ ÇEKTİ"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Ne olacak gelecek sezon, çok şey olacak. Çok şey olmaya başladı bile. Biz 2 Nisan'da kongre çağrısı yaptıktan sonra 12 Süper Lig kulübü imza toplamaya başladı. Sonra onlarca kulüp imza topladı. İmzanın sembolik bir değeri vardı, baskı yapmak için. İmzaların hepsini de toplasan mevzuat 6 ay uzatabiliyor. Biz bunu yaptık ki adamlar kendisi seçime gitsin. O veya bu şekilde, 18'inde gidiyorlar. Bir sürü kulübe baskı geldi, imzalarını geri çekmek durumunda kaldılar. Bugünler geçmek üzere" açıklamasını yaptı.

"FUTBOLUN SİYASETLE İÇ İÇE.."

"Belediye seçimlerinde de gördüğünüz gibi, toplumda bazı değişiklikler yaşanıyor. Futbolun siyasetle iç içe geçtiği zamanlarda zararın faydadan daha ağır bastığını insanlar anlamaya başladı. Bizim defalarca dile getirdiğimiz konular artık sadece Fenerbahçe için değil, Türkiye genelinde kabul görmeye başladı. Bu misyonumuzu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BÖCEKLERİ EZECEĞİZ"

Son sözlerinde ise Koç, "Gelecek sezon çok şey olacak. Sistemi çökerteceğiz. Böcekleri ezeceğiz!" diyerek konuşmasını tamamladı.