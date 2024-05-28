Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan 3 ortak teknik direktör adayı

28 May 2024 09:29 - Güncelleme : 28 May 2024 09:34

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklaması çıtayı bir hayli yükseğe çıkardı. Yıldırım'ın yanı sıra Ali Koç'un da Mourinho ile temasa geçtiği ifade edilmişti.

İSMAİL KARTAL İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK

Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç'un da yeniden seçilmesi durumunda teknik direktör İsmail Kartal ile devam etmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

İki başkan adayının listesinde de ortak isimler bulunurken bir hoca dikkat çekti.

İLK ADAY JOSE MOURİNHO

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç'un listesindeki ilk isim Jose Mourinho...

İki isim de İsmail Kartal ile yola devam etmeyi düşünmezken Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un Mourinho'da sonuca ulaşamaması halinde iki ortak alternatifi daha olduğu iddia edildi.

MONTELLA SÜRPRİZİ!

Haberde; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın listesinde alternatif adaylardan biri olarak gösterildi.

PİOLİ DE LİSTEDE

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un listesinde yer alan diğer alternatif adayın Stefano Pioli olduğu belirtildi.