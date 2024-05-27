Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 May 2024 11:21 - Güncelleme : 27 May 2024 11:44
Süper Lig'in 38. ve son hafta maçlarının ardından ligi Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Sarı-lacivertlilerin ilk iki turdaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’de sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.
Fenerbahçe’nin 2. ve 3. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri:
2. Eleme Turu:
Partizan (Sırbistan)
Lugano (İsviçre)
3. Eleme Turu:
Rangers (İskoçya)
Slavia Prag (Çekya)
Salzburg (Avusturya)
Lille (Fransa)
Play-off turu:
3. ön elemeden gelen ekipler bu turda mücadele edecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılmaya hak kazanan Fenerbahçe ilk maçına 23-24 Temmuz tarihlerinde çıkacak.
Fenerbahçe, Şampiyonları Ligi grup aşamasına kalabilmek için 3 tur geçmek zorunda kalacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr