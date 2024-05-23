Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert sözler! "İntikam almak için aday oldu"

23 May 2024 18:06 - Güncelleme : 23 May 2024 18:24

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi lansman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

CANLI YAYIN ÇAĞRISINDA BULUNDU

"Aziz Yıldırım'ın özgüveni tavan yapmış! Yelkenleri doldurmuş, hızla ilerliyor... İki aday olarak gelin televizyona çıkalım. Camiamızı aydınlatalım. Eğer bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile beraber televizyona çıkarlar. Aziz Yıldırım'ın aday olma nedenini, Ali Koç'tan intikam alma isteği olarak görüyorum."

AZİZ YILDIRIM'A MOURINHO CEVABI

"Son haftaya şampiyonluk şansıyla giriyoruz. Teknik direktör konularını konuşmanın yeri değil. Mourinho'yu derbi öncesi gündeme getirmek çok doğru değil. Bizde olumsuz bir etki yarattı. Aşağı yukarı 2 senesi 45 milyon euro olacak bir yatırımı beraber ortak yapalım diyor. Ortak yatırımdan önce bir masada oturup medeni insanlar gibi oturup tartışabilirsek bakarız."

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYACAK GÜÇLERİ MERAK EDİYORSA AYNAYA BAKSIN"

"Aziz Yıldırım'ın aday olma nedenini, Ali Koç'tan intikam alma isteği olarak görüyorum. Ben, Aziz Yıldırım'ın ne demek istediğinin çok iyi farkındayım. 2 hafta boyunca o bana saldıracak, ben cevap vereceğim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın. Çünkü bunların bir tanesi de kendisi."

DURSUN ÖZBEK'E SESLENDİ

"Erden Bey'e teşekkür edeceğimi sanmazdım ama kendi başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Yakından uzaktan böyle bir konuşma geçmedi. Sayın başkanın bu ilk yalanı değil. Olgun Aydın, Dursun Özbek'in görüşme talebini söyledi. 'Ben istemedim, aracı istedi' dedi, aracı çıktı, 'Hayır ben istemedim' dedi. 40-50 kişiyle stada geldi dedi, 2 korumamla geldim. İmza kampanyasında en şahin oydu, çat diye pozisyon değiştirdi. Bilerek mi yalan söylüyor, patolojik bir durum mu var? Yoksa hatırlamıyor mu? Bu seviyedeki insanların bu kadar kolay yalan söylemiyor olması lazım."

"YALAN SÖYLEMEK DNA'SINA İŞLEMİŞ"

"Olaylara sebep olan konu bayrak mevzusudur. Bir ülkenin bayrağı nasıl namussa bizim de bayrağımız namustur. Bizim bayrağımız gasp edilmeye çalışıldığı için gereken tepki verilmiştir. Keşke olmasaydı. O stada girince sol ya da sağdaki ilk duvarda bizim stadımıza dikilen bayrak var. İkinci duvarda ne var? 2,5 saat biber gazı, kavga, gürültü, yaralıların olduğu maçta kupayı almaları var. Sen istediğini yapacaksın, sana yapılınca 'Saygısızlık, çete' diyeceksin. Abartma, yalan söyleme bunların DNA'sına işlemiş."