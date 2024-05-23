Türkiye Kupası sahibini buluyor! Beşiktaş-Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

23 May 2024 18:05 - Güncelleme : 23 May 2024 18:33

62. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Semih, Muleka.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler olacak.

Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA GİDEBİLMEK İÇİN KAZANMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesinin yolu da kupadan geçiyor.

Lig sıralamasında 5. durumda bulunan ve son hafta karşılaşacağı Kasımpaşa ile Avrupa vizesi almak için yarışan siyah-beyazlı ekip, kupayı kazanması halinde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.

Beşiktaş kupayı kaybetmesi durumunda ise Kasımpaşa deplasmanında yenilmemeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerse RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor maçının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılım durumu belli olacak.

Kara Kartallar, Kasımpaşa ile berabere kalması halinde UEFA Konferans Ligi ön eleme turlarına katılacak.

TRABZONSPOR 10. KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, 16. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 15 final maçının 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

33 SEZON SONRA TEKRAR FİNALDELER

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, 33 sezon sonra finalde karşı karşıya gelecek.

En son 1989-1990 sezonunda kupa finalinde karşılaşan iki takımın 4 final mücadelesinde taraflar, 2'şer kez kupayı müzesine götürdü. İki takım da final maçlarında rakip filelere 4'er gol gönderdi.