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 | Yusuf Özgür Bülbül

Ali Naci Küçük’ten tartışmalı kırmızı kart yorumu: Galatasaray haksız yere 10 kişi kaldı!

Beşiktaş evinde Galatasaray’ı 2-1 yendi. Maçta Frankowski, Muçi’ye yaptığı faulle kırmızı kart görmesi tartışmalara neden oldu. TGRT Haber’de yayımlanan Stüdyoda Futbol programında konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, “Galatasaray haksız yere 10 kişi kaldı” dedi.

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 00:24

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran olay ise Galatasaraylı futbolcu Frankowski'nin, Beşiktaşlı Muçi'ye yaptığı faul sonrası gördüğü kırmızı kart oldu. Bu karar, spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

TGRT Haber'de yayınlanan "Stüdyoda Futbol" programında konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, Frankowski'nin kırmızı kartının haksız bir karar olduğunu savundu. Küçük, "Galatasaray haksız yere 10 kişi kaldı" diyerek tepkisini dile getirdi.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Tüpraş Stadı’nda oynanan derbi, saat 20:30’da başladı. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti. Maçın 23’üncü dakikasında Rafa Silva Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Derbinin 36’ncı dakikasında Frankowski, Muçi’ye yaptığı faulle kırmızı kart gördü ve Galatasaray sahada 10 kişi oyuna devam etti.

“GALATASARAY HAKSIZ YERE 10 KİŞİ KALDI”

Programda konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, “Pozisyonun kırmızı kartla alakası olmadığı dile getirildi. Beşiktaş hak ederek kazandı. ama Galatasaray haksız yere 10 kişi kaldı. Beşiktaşlı Fenerbahçeli mağlubiyeti hakeme bağlayabilir ama Galatasaray bunu yapmayacaktır, yapmamalıdır. Başka takım olsa bu mağlubiyeti hakeme bağlayabilirdi ama Galatasaray bunu yapmayacaktır” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1906438605813289149

Spor Yazarı Tahir Kum da VAR müdahalesinin yanlış olduğunu söyledi. Kum, “Yakında Avrupa'da görev alan hakemimiz kalmayacak. Dünkü maçta VAR'ın müdahalesi yanlış.”

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Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?
Galatasaray ve Beşiktaş Mart 2025 itibariyle 358 kez karşı karşıya gelmiştir.
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#Futbol
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